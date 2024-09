Uzņēmēja un inluencere Elīna Didrihsone

Nauris Didrihsons atklāj, kuru sievas apģērba gabalu viņš gribētu sadedzināt un izmest Ieteikt







Kanāla “STV Pirmā!” sarunu šovā “Divi vienā” viesojas Elīna un Nauris Didrihsoni. Sarunā ar raidījuma vadītāju Kristīni Virsnīti pāris atklāj ne tikai dziļas un emocionālas tēmas, bet arī komiskus atgadījumus.

Tā, piemēram, Nauris atklāj, ka Elīnai esot kāds apģērbs, ko viņš labprāt “sadedzinātu” un “izmestu”.

“Es pēc grūtniecības nēsāju koriģējošo veļu,” atklāj Elīna un saka, ka Nauris to mēdzot saukt par “trusenēm”. Citreiz, no rītiem vai vakaros, kad viņa esot mājās, mēdzot uzvilkt tām pa virsu kādu lielu T-kreklu. “Bet viņš zina, ka tas ir tikai stundu no rīta un vakarā, pēc tam es atkal būšu skaista,” Elīna smejas.

Tikmēr Nauris atzīst, ka tās tiešām esot "omīšu trusenes". Raidījuma vadītāja Naurim vaicā, vai tad tiešām neesot pievilcīgas. Viņš atbild, sakot: "Es tās labprāt sadedzinātu un izmestu!"















































































































