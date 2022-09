Foto: Shutterstock

Nekas šodien nestāvēs starp tevi un taviem sapņiem! Horoskopi 20.septembrim







Auns

Šodien tu nonāksi kāda cita cilvēka rokās. Tu būsi ļoti atkarīgs no šī cilvēka un viņa lēmumiem. Pacenties gan nesabiezināt krāsa – tas būs izdevīgi tev pašam.

Vērsis

Tu jutīsies kā Gulivers liliputu zemē. Viss tev liksies tik niecīgs un mazsvarīgs – gan citu cilvēku domas, gan viņu rūpes. Pacenties gan noturēties pie miermīlīga noskaņojuma.

Dvīņi

Tu šodien vari sajust kaut kādu nožēlu par kaut ko, ko esi agrāk izdarījis. Trīs reižu tomēr padomā, vai tu vēlies šo visu atkal “vilkt ārā” vai tomēr – labāk būs, ja aizmirsīsi.

Vēzis

Tev vajadzētu sabalansēt problēmu risināšanu ar patīkamajām lietām. Var gadīties, ka tu kaut ko gribēsi dramatizēt, taču nav ieteicams to darīt. Pavisam noteikti – par labu tev tas nenāks.

Lauva

Jauni un visai daudzsološi projekti šodien tev ir gaidāmi visādās jomās – gan profesionālajā, gan privātajā. Izbaudi!

Jaunava

Tev jāiemācās izpildīt to, ko esi citiem solījis. Ja to nedarīsi, tas kā sniega bumba sakrāsies un nāks pār tavu galvu. Vai tiešām tu to vēlies?

Svari

Šodien vajadzētu nodarboties ar tādām lietām, kas silda tavu sirdi. Iespējams, ka tev būs arī ģeniālas idejas – liec tās lietā!

Skorpions

Kāds šodien var censties tevi aplaupīt. Pieskati savas mantas, naudu, somu – neizlaid no acīm, īpaši svešās vietās.

Strēlnieks

Tas, ko tu līdz šim uzskatīji par nelieliem sarežģījumiem, izrādīsies tomēr lielas problēmas. Un, jā, tev tās nāksies risināt tieši šodien.

Mežāzis

Tavs trumpis šodien būs tas, ka tu ātri pratīsi pieņemt lēmumus. Un, jo drosmīgāki tie būs, jo lielāks uzvarētājs būsi tu.

Ūdensvīrs

Tu vari sajusties ļoti iedvesmot, iespējams, ka tev nāksies pieņemt kādus lēmumus ātri un ilgi nedomājot, tomēr tu visu izdarīsi pareizi. Un noderēs arī iedvesma.

Zivis

Nekas šodien nestāvēs starp tevi un taviem sapņiem. Pats galvenais, kas tev ir jādara – jābūt aktīvam, nevis slinkam. Tad gan nekas nesanāks.