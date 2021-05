Foto: Shutterstock

Nepadodies, īpaši šodien! Horoskopi 5.maijam Ieteikt







Auns

Tavs spēks un spēja apburt šodien galvenokārt būs saistīts ar tavu māku un prasmi skaisti runāt. Izmanto to pēc pilnas programmas!

Vērsis

Uzmanīgi seko šodien tam, ko stāsta un runā tavi sarunu biedri. Iespējams, viņi var pateikt ko tādu, par ko tu nebūsi pat nojautis. Un šis fakts tev izrādīsies ļoti noderīgs.

Dvīņi

Pavingrini sejas muskuļus, pasmaidi! Tu esi pārāk nopietns, pārāk norūpējies, pārāk pesimistisks – tā tu dzīvē tālu uz priekšu netiksi.

Vēzis

Viena no tava rakstura vislabākajām īpašībām ir precizitāte. Ja tev šodien ir iespēja to pierādīt, dari to. Tas būs ļoti vērtīgi un padarīs tevi “ievērojamu”, piemēram, kolēģu acīs.

Lauva

Tu nokļūsi uzmanības centrā. Droši vien, izdarīsi kaut ko labu. Taču, ja tev prātā ir kaut kas ne pārāk labs, uzreiz atsakies no šīs domas, jo citi par to uzreiz pamanīs.

Jaunava

Koncentrējies, jo rezultāts būs atkarīgs no tā, cik labi tu būsi pratis koncentrēties uz saviem šīs dienas uzdevumiem!

Svari

Tevi pārņems sajūta, ka tu esi pieļāvis kādu kļūdu un iztērējis naudu pa “tukšo”. Taču, visticamāk, tā nemaz nebūs un tevi vienkārši mocīs pārdomas par to, kā ieekonomēt savus iknedēļas izdevumus.

Skorpions

Piemērota diena atpūtai, turklāt tieši tā, kā tev pašam patīk vislabāk. Gribi izbaudīt vannu sveču gaismā? Dari to! Gribi noskatīties kādu šausmu filmu? Dari to!

Strēlnieks

Tev šodien, iespējams, nāksies sastapties ar kādu izvēli. Tava izvēle būs diametrāli pretēja citu izdarītajām izvēlēm un tev ilgi nebūs skaidrs, kurš no jums ir izvēlējies pareizi.

Mežāzis

Šķiet, ka cilvēki, kuri ir tendēti analizēt citus un citu kļūdas, šodien būs “apsēduši” tevi. Neņem viņus galvā!

Ūdensvīrs

Pakustini savas smadzenes – šodien tās tev darbosies izcili. Teorētiski pat iespējams, ka tu atradīs kādu ģeniālu risinājumu problēmai, kas jau sen ir ieilgusi un ir šķietami neatrisināma.

Zivis

Nepadodies, īpaši šodien! Lai cik ļoti tev gribēsies nolaist rokas, tomēr rodi spēkus sevī. Vakarā sapratīsi, kāpēc!