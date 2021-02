Ziema kļūs par trīs mēnešiem īsāka. Tikai februārī vidējā gaisa temperatūra būs zem nulles. Nākotnes maija laika apstākļi atbildīs mūsdienu jūnijam. Foto – Shutterstock

Neplāno šodien neko būtisku, jo apstākļi mainīsies! Horoskopi 9.februārim Ieteikt 1







Auns

Šodien tev nāksies vairāk domāt par savām interesēm, apmierināt pašam savas vēlmes un negaidīt to no citiem!

Vērsis

Kāds, pats to neapzinoties, sarežģī tavu dzīvi. Teikt viņam par to ir bezmērķīgi – viņš tikai apvainosies un sāks apzināti vairāk tev kaitēt. Pacenties šos apstākļus atrisināt tā, lai iesaistītais cilvēks to nemaz nesaprot.

Dvīņi

Šo dienu vajadzētu pavadīt tev siltā un mīļā kompānijā. Ja tomēr tas nav iespējams, centies vismaz vakaru veltīt tādām nodarbēm, kas tevi iepriecina.

Vēzis

Neplāno šodien neko būtisku, jo apstākļi mainīsies un viss nenotiks gluži tā, kā tu esi iecerējis. Plānus var nākties pamainīt.

Lauva

Tevi šodien var mocīt kāda problēma vai situācija. Tu uztrauksies, domāsi, kā to atrisināt. Tevi tas neliks mierā. Tomēr risinājums tā īsti un uzreiz arī neradīsies.

Jaunava

Šajā dienā liela nozīme un vērība jāpievērš finansēm. Veiksmīgi tu mācēsi atrisināt dažādas problēmas un, iespējams, piepildīsi arī kādu sen lolotu sapni.

Svari

Katra minūte, ko tu šodien veltīsi darbam, būs unikāla. Tu spēsi izdarīt tik daudz, cik nevienā citā dienā. Ļoti veiksmīgs laiks darboties!

Skorpions

Šodien tu vari kļūt par apsmiekla objektu, taču tas nebūt nenozīmē, ka tu kaut ko dari nepareizi. Dievs ar viņiem, ja grib, lai smejas!

Strēlnieks

Šīs dienas situācija, iespējams, izveidosies tādējādi, ka tev nāksies rīkoties nekavējoties. Mainīt savas domas un rīkoties – ja to nedarīsi, situācija var kļūt vēl sarežģītāka.

Mežāzis

Tev piemīt tendence līdz ausīm uzņemties dažādus darbus, bet secināt, ka patiesībā tev nemaz nav laika to visu padarīt. Kad to beidzot sapratīsi?

Ūdensvīrs

Tu diezgan daudz savulaik esi atdevis savā laikā, tāpēc, šodien, iespējams, tev tas viss tiks atdarīts.

Zivis

Tu riskē pārstrādāties, pat, ja darīsi tikai pašus nepieciešamākos darbus… Centies pēc iespējas vairāk veltīt laika atpūtai. Tev tā tiešām ir nepieciešama.