Foto: Pexels

Nesaderīgākie pāri: kāds vīrietis tev nav piemērots saskaņā ar tavu zodiaka zīmi? Ieteikt 15







Noskaidrosim, kādas zīmes vīrietis tev galīgi nav piemērots saskaņā ar tavu zodiaka zīmi!

Reklāma Reklāma

Sieviete – Auns

Tev galīgi neder vīrietis, kas dzimis Dvīņu zvaigznājā – sākumā jūs var vienot kaislība, bet vēlāk tevi, kā racionālu sievieti, viņš sāks ļoti kaitināt. Tāpat tu neesi saderīga ar vīrieti – Lauvu – viņš ir brīvdomātājs un necietīs tavu mērķtiecību. Konflikts konflikta galā!

Sieviete – Vērsis

Tev neder vīrietis, kas dzimis Lauvas zīmē – viņš tev būs pārlieku emocionāls un prasīgs. Tev blakus ir vajadzīgs nosvērtāks vīrietis. Tāpat arī tev nav pa ceļam ar vīrieti – Strēlnieku – jums vispār ir maz kā kopīga.

Sieviete – Dvīņi

Tev neder vīrietis – Skorpions – viņš centīsies tevi kontrolēt, bet tu to necietīsi. Savukārt vīrietis – Jaunava sakaitinās tevi vien ar dažiem teikumiem.

Sieviete – Vēzis

Tev neder vīrietis, kas dzimis Skorpiona zvaigznājā – abpusēja greizsirdība un nemitīgi strīdi, nekas labs nesanāks. Vīrietis – Jaunava – viņš neprot paust maigumu, ko tu, savukārt, attiecībās ļoti gaidi.

Sieviete – Lauva

Tev nebūs saskaņas ar vīrieti – Ūdensvīru. Viņš gribēs tevi pakļaut, bet tas jau nav iespējams! Tāpat vīrietis, kas dzimis Mežāža zvaigznājā arī tev neder – viņš ir pārāk patmīlīgs.

Sieviete – Jaunava

Tev nesaskan ar vīrieti – Vēzi – jūs abi esat pārlieku jūtīgi, nemitīgi viens otram kaut ko pārmetīsiet un apvainosieties. Tāpat arī ar vīrieti – Zivīm tev ne pa ceļam, jūsu starpā ir nesaprašanās siena.

Sieviete – Svari

Vīrietis – Mežāzis – viņš ir patmīlīgs diktators, no kura kompānijas tu ātri vien gribēsi aizbēgt. Arī vīrietis – Zivis tev neder, jo šie vīrieši ir tik emocionāli, ka tev nebūs pa spēkam to izturēt. Turklāt arī tu pati viņam liksies pārāk “asa”.

Sieviete – Skorpions

Tev neder vīrietis, kas dzimis tevis pašas zodiaka zīmē – Skorpions. Divu Skorpionu savienība diemžēl nav iespējama – izņemot kaislības gultā jūsu starpā valdīs tik daudz nepārvaramu emociju, ka šīs attiecības drīzāk var vērtēt par emocionālo vētru, nevis attiecībām. Tāpat tev kategoriski nesader ar vīrieti – Dvīni, tu uzskati, ka šie vīrieši ir pārāk lieli runātāji, nekā nedarītāji, plus vēl sapņotāji.

Reklāma Reklāma

Sieviete – Strēlnieks

Tev neder vīrietis – Vērsis – viņš grib stabilitāti, tu to ienīsti. Jums pavisam nav pa ceļam. Tāpat tev neder vīrietis – Jaunava – viņam patīk ierasta vide, kārtība un pat rutīna. Rutīna? Tu taču no tās bēdz kā no uguns!

Sieviete – Mežāzis

Tev nesader ar vīrieti – Lauvu. Viņš vienmēr grib tavu uzmanību, bet cik tad var? Savukārt vīrietis – Auns tev neder tā dēļ, ka jūs abi būsiet viens pret otru pārāk prasīgi. Kā divi āži uz tiltiņa – neviens no jums nebūs gatavs piekāpties. Neveiksmīga savienība!

Sieviete – Ūdensvīrs

Tev nevar veidoties labas attiecības ar vīrieti – Skorpionu. Viņam patīk visu kontrolēt, bet tev vajag brīvību! Vīrietis – Zivis prasa no tevis pārlieku daudz emociju un uzmanības. Tev nav vaļas viņam to visu dot.

Sieviete – Zivis

Tev galīgi neder vīrietis, kas dzimis Dvīņu zvaigznājā – pretrunīga savienība. Šie vīrieši daudz koķetē ar visām, viņiem patīk citu sieviešu uzmanību, bet tu tādas attiecības necietīsi ne 2 minūtes. Savukārt vīrietis – Svari tev neder savas nepastāvības dēļ. Viņi mūždien svārstās, nevar izlemt, nezina, ko izvēlēties, bet tu pati esi emocionāli nenoturīga. Kopā jūs veidosiet neveiksmīgu pāri.