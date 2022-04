Foto: Shutterstock

Nevajadzētu šodien piesaistīt sev uzmanību! Horoskopi 15.aprīlim Ieteikt







Auns

Šodien tev sejā būs rakstīts viss, ko tu domā par citiem. Tu brīnīsies, kāpēc kāds uz tevi dusmojas, taču, ja tev sejā ir rakstīts tas, ka “nevari viņu ciest”, kāpēc brīnīties? Tāpēc šodien nav vēlamas negatīvas emocijas!

Vērsis

Apkārtējie gribēs šodien ietekmēt tavu viedokli vai vismaz liks, lai tu maini savas domas. Tev tas nav jādara! Tev ir tiesības to nedarīt!

Dvīņi

Šodien lielu lomu spēlēs nejaušības. Gan tādas, kas attiecas uz tavu privāto dzīvi, gan profesionālo sfēru. Vai tās būs patīkamas vai ne, viss atkarīgs no tava noskaņojuma!

Vēzis

Tev gribēsies šodien pakavēties atmiņās – skaistās, gaišās, kopā ar mīļiem tev, tuviem cilvēkiem. Zini, kā to var izdarīt? Izšķirstot bilžu albumus!

Lauva

Pacenties šodien uzkāpt tik augstu, cik tu to patiešām vēlies izdarīt. Visticamāk, tev tas izdosies, neskatoties uz risku!

Jaunava

Visi, kas šodien tev norādīs, ko un kā darīt, beigu beigās, var tikt pie nelāgas dienas. Labāk tevi nemācīt! Lai piesargās!

Svari

Izbaudi šo dienu, nedomā tik daudz par rītdienu, īpaši, ja vēlies to nodzīvot tieši tā, kā tu to vēlies, nevis kā tev to liek darīt kāds cits. Tomēr nevajadzētu skriet notikumiem pa priekšu un neķert “karstu”!

Skorpions

Kurš ir teicis, ka cauri sienām neko nevar saskatīt? Var! It īpaši, ja cilvēks ir apveltīts ar tādu intuīciju kā tu. Un tevi šodien tā nepievils!

Strēlnieks

Šodien var rasties saskarsmes problēmas ar apkārtējiem cilvēkiem. Pacenties gan nenonākt līdz karstiem strīdiem, jo tie nedos neko labu ne tev, ne viņiem. Un nekas neatrisināsies.

Mežāzis

Nevajadzētu piesaistīt sev uzmanību, kas saistīta ar kaut ko riskantu. Riskēt tev vispār šodien nevajag, jo gandrīz nekāda veida risks neattaisnosies.

Ūdensvīrs

Pacenties turēties tālāk no cilvēkiem, kuri nemīl tevi vai vēl trakāk – ienīst tevi. Pacenties turēties tālāk no jebkādiem strīdiem un konfliktiem. Neļauj darīt sev pāri!

Zivis

Visdrīzāk, ka tev šodien nāksies tēlot, ka tu saproti, kas notiek, lai gan tev nebūs ne mazākās idejas – kas un kāpēc. Tu lidināsies mākoņos. Un nevaino par to citus!