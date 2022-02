Foto: Shutterstock

Neviens šodien nepāries tev ceļu! Horoskopi 18.februārim Ieteikt







Auns

Šī diena var izrādīties ļoti auglīga. Un ne tikai tāpēc, ka tu pats būsi uzcītīgs un darīsi visu, ko esi ieplānojis. Arī zvaigznes tev dāvās veiksmi!

Vērsis

Neviens šodien nepāries tev ceļu! Ja vien tu neapstāsies pats, tad nekas tevi arī nespēs apturēt. Lieliska diena lieliem darbiem un mērķiem.

Dvīņi

Tu šodien iegūsi atbildes uz dažiem jautājumiem, par kuriem esi domājis jau sen. Esi labvēlīgs pret apkārtējiem, tad arī viņi tādi būs.

Vēzis

Diez vai šodien kāds varēs būt tev noderīgs. Pašam vien būs ar visu jātiek galā. Taču, ja kāds dikti grib tev palīdzēt, dod viņam to iespēju.

Lauva

Spēcīgas jūtas var tevi pārņemt šodien. Un tu būsi arī tendēts pārspīlēt un pārāk tuvu ņemsi pie sirds to, ko kāds cits nemaz nebija tā domājis. Padomā, vai nesarīko strīdu par neko…

Jaunava

Tev šodien būs dotas lielas iespējas tapt atpazīstamam un, ja tā varētu teikt, pat slavenam. Pacenties, lai šī slava gan būtu ar pozitīvu noti!

Svari

Tev būs dota iespēja šodien ieraudzīt kaut ko tādu, kas citu acīm būs noslēpts. Taču nevajadzētu izmantot citus, lai ieraudzītu to, ko tu gribi…

Skorpions

Ja tu gribi iztērēt “pa tukšo” savu enerģiju tukšām emocijām, tā ir tava izvēle. Ja tomēr negribi zaudēt laiku nekam nevajadzīgām lietām, sakoncentrējies un izdari to, ko tu proti, nevis vaimanā par to, ko neproti.

Strēlnieks

Iespējams, tu jau esi paspējis padomāt, ka tev nekas nesanāk un šī tomēr nav tava labākā diena, bet izrādīsies, ka šis tomēr neatbilst patiesībai. Veiksme tevi “izvilks aiz matiem” un saliks visu pa plauktiņiem. Laba diena!

Mežāzis

Tev šodien piemitīs tendence no mušas uzpūst ziloni. Tas nav saprātīgi. Netici? Diemžēl, ja to darīsi, pārliecināsies par to pats.

Ūdensvīrs

Kolektīvam ir liels spēks, bet reizēm tu to nenovērtē. Tomēr derētu! Šodien darbos tev veiksies divreiz ātrāk, ja darīsi tos kopā ar kolēģiem.

Zivis

Ja tavā dzīvē ir atgadījusies kāda neveiksmīga diena, tas vēl nenozīmē, ka ir iestājies pasaules gals. Varbūt tu pats kaut ko dari nepareizi? Paskaties apkārt!