Numeroloģiskā prognoze novembrim: ko šis laiks sola Latvijai?





Tematiskā avīze “Astronomija un astroloģija 2020”, AS “Latvijas Mediji”.

2020.gada cipari kopsummā dod ciparu 4 (2+0+2+0 = 4). Par ko vēsta šis ciparu virknējums? 2020.gada aktuālākās tēmas pasaulē skaidro sertificēta numeroloģe, astroloģe Inguna Balgalve.

Likumu pieņemšana un ievērošana, nekustamā īpašuma jautājumi, veselības aprūpes un darba slodzes jautājumi. Cipars 4 simbolizē pamatu zem kājām, tāpēc pastāv risks, ka sabruks tas, kam nav stingra un stabils pamats. Savukārt gada skaitli veido 2 un 0. Cipars 2 atbild par sadarbību ar abpusēju ieguvumu, pretējā gadījumā sākas cīņa par to, kurš būs situācijas noteicējs. Cipars 0 simbolizē, ka nav ieguvēju un viss jāsāk no sākuma jeb, kā tautā saka, jāsāk no nulles.

Ko novembra mēnesis sola Latvijai un pasaulei?

Pasaulē turpināsies oktobrī aizsākušās pārmaiņas. Uzmanība tiks veltīta robežu nostiprināšanai un stingrākai ceļotāju kontrolei. Arī lai rūpētos par drošību ceļojumu laikā. Aktualizēsies jautājumi par bērnu aizsardzību un drošību. Iespējami spilgti pasākumi mākslas un kultūras jomā.

Latvijā, kā jau ierasts, viss tiks saistīts ar valsts gadadienu, tāpēc tiks piedāvātas daudz un dažādas programmas un pasākumi. Cilvēkus vairāk uzrunās tie pasākumi, kas ir saistīti ar tradīcijām un pamatvērtībām – ģimeni.

Aktuāla būs identitātes un dzimtas sakņu loma jaunatnes audzināšanā.