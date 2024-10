Foto: Edijs Pālens/LETA

Paničs: Fiziski bija grūti, taču spēlējām ar baudu







Latvijas čempionei futbolā RFS komandai, spēlējot pret Turcijas klubu Stambulas “Galatasaray”, bija fiziski grūti, taču mačs tika izbaudīts, sarunā ar žurnālistiem uzsvēra rīdzinieku pussargs Stefans Paničs.

Jau ziņots, ka RFS ceturtdien Rīgā UEFA Eiropas līgā spēlēja neizšķirti 2:2 ar vienu no turnīra favorītēm Turcijas klubu Stambulas “Galatasaray”, izcīnot pirmo punktu grupas turnīrā.

“Lielisks rezultāts komandai un Latvijai, jo spēlējām pret vienu no favorītēm. Lielu daļu no spēles bijām labā līmenī, izņemot mača sākumu. Galu galā svarīgs ir rezultāts, un par to esam laimīgi,” stāstīja serbu futbolists.

“Manā valstī saka, ka viens punkts ir kā maza māja, taču manā skatījumā šis ir kā viesnīca. Tas ir daudz mums un visiem. Tā ir laba pieredze spēlēt pret šādām komandām un futbolistiem,” turpināja Paničs.

Spēles gaitā rīdzinieki bija nonākuši iedzinējos ar 0:2. “Varbūt izklausās muļķīgi, bet mums nav ko zaudēt. Nav svarīgi, kāds ir rezultāts, cīnāmies līdz pašām beigām. Lūzuma punkts bija mūsu pirmie gūtie vārti, jo tajā brīdī sapratām, ka varam iegūt ko vairāk,” uzsvēra futbolists.

Ikdienā virslīgas spēlēs pretinieki nepiedāvā tādu spēles tempu, kāds ir pret UEFA Eiropas līgas komandām. “Vienmēr ir labi salīdzināt sevi pret šādā līmenī spēlējošiem futbolistiem. Šādās lielās cīņās nogurums nespēlē tik lielu lomu. Fiziski bija grūti, taču spēlējām ar baudu. Man bija vienalga, cik smagi ir laukumā,” pauda Paničs.

“Galatasaray” klubam ir apmēram 30 reizes lielāks budžets nekā RFS un komanda piesaistījusi vairākas Eiropas futbola zvaigznes. “Domāju, ka abās komandās tam nepievērš uzmanību. Visi esam tikai cilvēki ar miesu un asinīm. Viņi bija motivēti. Redzot, kā viņi svinēja gūtos vārtus, nejutu, ka mūs nenovērtētu. Šī iemesla dēļ futbols ir pats skaistākais sporta veids,” secināja Paničs.

Viņam pretiniekos šodien bija tādi spēlētāji kā Drīss Mertenss un Mauro Ikardi. “Treneru korpuss bija sagatavojis mums materiālu, kā spēlēt pret viņiem. Domāju, ka mēs par viņiem zinājām vairāk nekā viņi par mums,” teica Paničs.

Pirmajā kārtā Latvijas čempione izbraukumā ar 1:4 zaudēja Bukarestes FCSB, bet “Galatasaray” mājās pieveica Grieķijas klubu Saloniku PAOK (3:1).