TV24 raidījumā “Preses klubs” SEB bankas valdes loceklis un risku direktors, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas padomes priekšsēdētājs Kārlis Danēvičs salīdzināja Latvijas un Lietuvas attīstības ceļus, īpaši izceļot Viļņas straujo izrāvienu salīdzinājumā ar Rīgu. Viņaprāt, lielākā atšķirība slēpjas biznesa domāšanas stratēģijā.

“Viņi beidza zagt krietni ātrāk nekā mēs, viņi pārorientējās uz jaunām nozarēm, uz to, teiksim, kas eksportē un kā radīt vērtību,” norādīja Danēvičs.

Viņš uzsvēra, ka Lietuva laicīgi sapratusi – valsts izaugsmes priekšnoteikums ir eksportspējīgas, uz vērtību radīšanu orientētas nozares, nevis nemitīga resursu pārdale un valsts iejaukšanās privātajā sektorā.

“Visu cieņu domei, bet ir abnormāli milzīgs procents no enerģijas, kas aiziet runājot – kā pārdalīt, ko līdzfinansēt, kā veicināt, kā attīstīt, ko darīt valstī. Labākais, ko valsts var darīt biznesam, ir netraucēt, stāvēt malā, mazināt birokrātiju,” sacīja Danēvičs.

Viņaprāt, viens no Latvijas ekonomiskās atpalicības iemesliem ir pārāk lielais publiskā sektora īpatsvars: “Mums trešdaļa no valsts strādā publiskajā sektorā. Es ļoti cienu ārstus, skolotājus – es nāku no ārstu ģimenes –, arī policistus. Bet trešdaļa, tas, tomēr, pēc katra mēra ir nedaudz par daudz.”

Tāpat Danēvičs norādīja uz uzņēmējdarbības vidi, kurā enerģija nereti tiek tērēta nevis produktīvai izaugsmei, bet politiskās ietekmes meklējumiem: “Bizness Latvijā abnormāli daudz domā par lobiju – ko pašvaldība darīs, kā sakārtos, kā viņi ietekmēt. Tā enerģija aiziet nepareizā virzienā.”

Viļņu viņš minēja kā spilgtu piemēru, kur attīstība nav nejauša, bet sistemātiska. Savukārt, raugoties Eiropas kontekstā, Danēvičs uzsvēra vēl divas pilsētas, kas, viņaprāt, ir attīstījušās veiksmīgi: “Ja mēs “izzūmojam” ārā un paskatāmies uz Eiropu, tad divas foršākās, arī no personiskās pieredzes, Eiropas pilsētas jauniešiem, un arī pēc starptautiskajiem novērtējumiem, ir Kopenhāgena un Vīne. Nu, pamēģiniet ar mašīnu Kopenhāgenā vai Vīnē kaut kur braukt. Jums, pirmkārt, negribēsies un, otrkārt, tur izdarīts viss, lai jūs to nekad vairāk mūžā nemēģinātu darīt.