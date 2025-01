Foto – Shutterstock

Pastinaka pankūkas ar kartupeļiem







Autore: Aija Geida, "Praktiskais Latvietis", AS "Latvijas Mediji"

Pastinaks ir interesants dārzenis: pēc formas atgādina burkānu, pēc smaržas un izskata – pētersīļa sakni. Tas ir viens no saldākajiem dārzeņiem, ar tikko jūtamu riekstu garša, bet cēlies no seleriju dzimtas. Šis sakņaugs, kurā ir daudz vitamīnu un minerālvielu, ir nepelnīti aizmirsts. Pastinakam ir plāna miziņa, tādēļ, lai nezaudētu vērtīgās vielas, ieteicams to tvaicēt ar visu mizu un tikai pēc tam notīrīt. Dārzenis ir ļoti aromātisks, tāpēc neaizstājams dažādu garšvielu maisījumu sastāvā, lieti noder buljoniem, dārzeņu zupām un sautējumiem, kartupeļu biezenim, salātiem kopā ar burkānu, seleriju un Ķīnas kāpostu vai āboliem. No pastinaka var gatavot gan saldos, gan sāļos ēdienus.

Sastāvdaļas

• 2 pastinaka saknes

• 3 lieli kartupeļi

• sīpols

• liela ola

• 3 ēdamkarotes kviešu miltu

• ⅓ tējkarotes maltu melno piparu

• 1 tējkarote sāls

Pagatavošana.

Kartupeļus sarīvē uz vidēji rupjas rīves. Pieber sāli un ļauj, lai pusstundu atsulojas, tad šķidrumu nokāš. Pastinaku smalki sarīvē. Sīpolu smalki sakapā. Kartupeļus, pastinaku, olu un sīpolus samaisa un pieber kviešu miltus un maltus melnos piparus. Ja mīkla šķidra, pievieno vēl nedaudz miltu. Mīklu ar karoti liek uz pannas un cep eļļā, līdz pankūkas zeltaini brūnas no abām pusēm. Pasniedz ar krējuma un zaļumu mērcīti.