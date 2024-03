Foto: Unsplash

Patīkamas emocijas garantētas. Horoskopi 7. martam Ieteikt







Auns

Tev šī diena būs veiksmīga, pat ja svarīgus lēmumus pieņemsi spontāni, nedomājot. Tomēr zvaigznes brīdina, ka jābūt uzmanīgam, strādājot ar asiem priekšmetiem un veicot fizisku darbu. Nekritizē citus, esi pieklājīgāks, pat ja tavi uzskati atšķiras.

Vērsis

Mierīga diena, kad vari parūpēties par vecām lietām, kas bija atliktas, un pabeigt to, kas nemitīgi novērsa tavu uzmanību no aktuālām problēmām. Šodien varēsi rast atbildi uz svarīgu jautājumu, kas nomoka jau ilgāku laiku. Meklē kompromisu, izvairies no strīdiem! Pavadi vakaru atpūšoties.

Dvīņi

Šodien nevajadzētu uzņemties atbildīgus vai smagus uzdevumus. Šodien būsi slinkā noskaņojumā un diez vai vēlēsies pielikt pūles, lai pārvarētu šķēršļus. Centies nepārkāpt doto vārdu un izpildīt visu, ko iepriekš solīji. Esi iecietīgāks pret saviem mīļajiem.

Vēzis

Tava enerģija un apņēmība ir augstā līmenī, kas ļaus veiksmīgi īstenot visas šodien ieplānotās lietas. Taču tev noderēs draugu un tuvinieku palīdzība, neatsakies no viņu atbalsta. Atturies no jokiem vai komentāriem par paziņām: viņi var tikt aizvainoti.

Lauva

Problēmas, kuras esi mēģinājis atrisināt jau ilgu laiku, tagad varēsi viegli pārvarēt gandrīz bez piepūles. Lūdz padomu no pazīstamām sievietēm: viņu intuīcija tev pateiks pareizo ceļu. Iepirkšanās būs veiksmīga, varēsi iegādāsies labas lietas par labu cenu.

Jaunava

Veiksmīga diena. Lai ko tu darītu, tavus sasniegumus pamanīs un novērtēs citi. Izmanto savu iepriekšējo pieredzi un uzkrātās zināšanas, un viegli sasniegsi to, ko vēlies. Pievērs uzmanību saviem mīļajiem, palīdzi viņiem atrisināt sarežģītus jautājumus. Iespējamas tikšanās ar noderīgiem cilvēkiem.

Svari

Ja neuztrauksies par katru sīkumu un koncentrēsies uz patiešām svarīgajām lietām, tava diena paies labi. Saglabā mierīgu, pozitīvu attieksmi, lai izvairītos no kļūdām. Šodien būs iespēja saņemt negaidītus ienākumus. Sarkastiskas piezīmes var aizvainot tuviniekus.

Skorpions

Diena piemērota mācībām un lielas informācijas apjoma uzņemšanai. Komandas darbs šodien var būt īpaši efektīvs. Ja tev ir svarīga tikšanās, ieplāno to neformālā vidē. Pieņem ielūgumu uz randiņu: patīkamas emocijas garantētas.

Strēlnieks

Tevi sagaida saspringta diena, bet, ja noteiksi prioritātes un atliksi mazāk svarīgus darbus uz vēlāku laiku, visu pabeigsi laikā un ar izciliem rezultātiem. Šodien tev ir jābūt gatavam kritikai un mierīgi jāreaģē uz visām nepatīkamajām apkārtējo piezīmēm.

Mežāzis

Neskatoties uz dažiem nepatīkamiem apstākļiem un kavēšanos, šodien varēsi sasniegt daudz ko. Esi neatlaidīgs, izrādi iniciatīvu un nepadodies, ja kaut kas neizdodas pirmajā reizē. Zvaigznes neiesaka šodien dot solījumus vai uzņemties saistības: būs grūti izpildīt.

Ūdensvīrs

Tavs veikums nepaliks nepamanīts. Iespējams saņemsi izdevīgu piedāvājumu vai parādīsies pozitīvā dinamika kādā svarīgā jautājumā. Iespējami negaidīti patīkami ceļojumi un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Nopērc mazas dāvanas saviem mīļajiem un iepriecini viņus.

Zivis

Šodien pacenties veltīt laiku lietām, kuras pastāvīgi atliki dažādu iemeslu dēļ. Risinot problēmu, varēsi atstāt labu iespaidu uz cilvēkiem, kurus mīli. Pat tavi pretinieki var mainīt savu attieksmi pret tevi. Pavadi vakaru ar tuviem draugiem un izklaidējies!