Pieredzējuši dārzkopji atklāj vienkāršus knifus, kā izaudzēt resnus un sulīgus puravus bez lielām pūlēm 1
Puravi pēdējos gados Latvijas dārzos kļūst arvien populārāki. Tie ir ne tikai garšīgi un veselīgi, bet arī ļoti pateicīgi audzēšanai – ja vien zina dažus svarīgus noslēpumus. Daudziem gan nācies piedzīvot vilšanos, kad puravi izaug tievi, cieti vai neveido skaisto balto daļu, ko visi vēlas redzēt zupās un salātos.
Pieredzējuši dārzkopji uzsver, ka puravi nav paši kaprīzākie dārzeņi, taču tiem nepieciešama pacietība un pareiza kopšana. Ja augiem trūkst mitruma, barības vielu vai vietas, tie nekad neizaugs iespaidīgi. Savukārt labi kopti puravi rudenī var būt tik resni, ka knapi aptverami plaukstā.
Turklāt puravi ir vieni no tiem dārzeņiem, kas ļoti labi panes vēsāku laiku. Daudzas šķirnes iespējams novākt pat vēlā rudenī vai atstāt dobē līdz pirmajām salnām. Tas padara tos īpaši vērtīgus Latvijas apstākļos.
Viss sākas ar stādiem
Daudzi dārzkopji puravus audzē no stādiem, jo mūsu klimatā tieši tā iespējams iegūt spēcīgākus un lielākus augus. Ja sēklas iesēj pārāk vēlu vai stādi izaug vārgi, arī raža vēlāk nebūs iespaidīga. Tieši agrīnais starts bieži nosaka, cik veiksmīga būs sezona.
Puravu stādiem ļoti nepieciešama gaisma. Ja tās pietrūkst, tie kļūst gari, tievi un nespēcīgi. Tāpēc agrā pavasarī audzētajiem stādiem bieži nepieciešama papildu gaisma vai ļoti gaiša palodze.
Pieredzējuši dārznieki iesaka stādus arī regulāri apgriezt. Tas sākumā šķiet dīvaini, taču šādi augi kļūst stingrāki un spēcīgāki. Parasti nogriež lapu galus, lai stādi nestīdzētu un labāk attīstītu sakņu sistēmu.
Svarīgi ir arī nepārlaistīt. Pārāk slapjā augsnē stādi kļūst vārgi un var sākt pūt. Puraviem patīk vienmērīgs mitrums, nevis pārlieku slapja zeme.
Puraviem ļoti svarīga ir augsne
Ja gribas lielus un sulīgus puravus, par augsni jādomā ļoti nopietni. Šie dārzeņi ir diezgan prasīgi un vislabāk aug auglīgā, irdenā zemē. Ja augsne būs nabadzīga, puravi izaugs tievi un sīki.
Īpaši svarīgi ir tas, lai zeme nebūtu pārāk smaga. Mālainā augsnē puraviem grūtāk attīstās saknes, un tie aug lēnāk. Tāpēc daudzi dārzkopji pirms stādīšanas augsni bagātina ar kompostu vai satrūdējušiem kūtsmēsliem.
Puraviem ļoti patīk barības vielas. Tie ir vieni no “ēdelīgākajiem” dārzeņiem dobē. Ja tiem trūks spēka augšanas laikā, baltā daļa neveidosies pietiekami resna un gara.
Pieredzējuši saimnieki iesaka puravus nestādīt vienā un tajā pašā vietā katru gadu. Tas palīdz samazināt slimību risku un uzturēt augsni veselīgāku.
Baltā daļa neveidosies pati no sevis
Daudzi iesācēji brīnās, kāpēc viņu puraviem gandrīz nav baltās daļas. Patiesībā tas ir viens no svarīgākajiem kopšanas darbiem – puravu apbēršana ar zemi. Jo vairāk stublāju apber ar zemi, jo garāka un baltāka kļūst šī daļa.
Parasti puravus stāda dziļākās vagās vai bedrītēs. Augšanas laikā tiem pakāpeniski pieber zemi. Tieši tā iespējams iegūt skaistus, garus un maigus puravus.
Svarīgi šo darbu darīt uzmanīgi, lai zeme neiekļūtu lapu vidū. Pretējā gadījumā puravs var sākt pūt. Pieredzējuši dārzkopji iesaka apbēršanu veikt vairākās reizēs visas vasaras garumā.
Daži izmanto arī citus paņēmienus, piemēram, ap puraviem aptin kartonu vai tumšu materiālu, lai baltā daļa neveidotos zaļa. Tomēr klasiskā apbēršana joprojām ir populārākā metode.
Bez mitruma resnus puravus neizaudzēt
Puravi ļoti mīl mitrumu. Ja vasara ir sausa un augi netiek regulāri laistīti, tie ātri pārstāj augt. Tad puravi kļūst cieti, šķiedraini un neveido resnu kātu.
Īpaši svarīga laistīšana ir vasaras otrajā pusē, kad puravi sāk straujāk pieņemties resnumā. Daudzi dārzkopji šajā laikā izmanto arī mulču, kas palīdz saglabāt mitrumu zemē.
Tomēr nevajag arī pārspīlēt. Ja ūdens stāvēs dobē, saknes var sākt pūt. Tāpēc svarīgi panākt līdzsvaru – augsnei jābūt mitrai, bet ne slapjai.
Pieredzējuši saimnieki iesaka laistīt retāk, bet pamatīgāk. Tad saknes aug dziļāk un augi kļūst daudz izturīgāki.
Puraviem patīk regulāra kopšana
Lai gan puravi nav ļoti kaprīzi, tos nevar pilnībā atstāt novārtā. Ļoti svarīga ir ravēšana, jo nezāles puraviem atņem gan mitrumu, gan barības vielas. Ja dobe aizaug, augi attīstās daudz sliktāk.
Puravi arī labi reaģē uz papildmēslošanu sezonas laikā. Daudzi izmanto nātru vircu vai citus dabīgos mēslojumus. Tas palīdz augiem saglabāt spēcīgu augšanu līdz pat rudenim.
Svarīgi arī regulāri apskatīt lapas. Ja tās sāk dzeltēt vai deformēties, tas var liecināt par barības vielu trūkumu vai slimībām. Jo agrāk problēmu pamana, jo vieglāk to atrisināt.
Pieredzējuši dārznieki iesaka nebaidīties no lieliem puraviem. Jo ilgāk tie aug labos apstākļos, jo iespaidīgāka būs raža. Dažkārt cilvēki novāc puravus pārāk agri un neļauj tiem sasniegt īsto potenciālu.
Puravi lieliski panes aukstumu
Atšķirībā no daudziem citiem dārzeņiem puravi ļoti labi jūtas vēsākā laikā. Dažas šķirnes pat kļūst garšīgākas pēc nelielām salnām. Tāpēc tos bieži novāc daudz vēlāk nekā citus dārzeņus.
Daudzi puravus atstāj dobē līdz pat vēlam rudenim. Ja ziema nav pārāk barga, dažas šķirnes iespējams saglabāt pat ilgāk. Tas ir ļoti ērti, jo svaigi puravi pieejami gandrīz visu auksto sezonu.
Svarīgi gan atcerēties, ka ļoti slapjās ziemās augi var sākt bojāties. Tāpēc dažkārt daļu ražas labāk novākt laikus un uzglabāt vēsā pagrabā vai smiltīs.
Pieredzējuši dārzkopji uzsver, ka puravi ir viens no pateicīgākajiem rudens dārzeņiem. Ja tiem sezonas laikā veltīta uzmanība, raža būs ne tikai bagātīga, bet arī ļoti garšīga.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.