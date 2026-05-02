Mazdārziņu īpašniekiem aktuāls jautājums – cik bieži un vai laistīt kartupeļus?! 0
Neraugoties uz kartupeļu popularitāti, ne visi dārzu un dārziņu īpašnieki zina, kā par tiem pareizi rūpēties augšanas laikā. Pēc bumbuļu iestādīšanas zemē daudzi lielākoties atstāj dobes bez laistīšanas, uzskatot, ka šis dārzenis augs pats. Tomēr šī kultūra ir mitrumu mīloša un būs ļoti pateicīga par laistīšanu.
Kad laistīt kartupeļus pēc stādīšanas
Kartupeļiem tāpat kā jebkuram citam dārzenim, ir nepieciešams ūdens. Nelaistīšana augšanas laikā būs liela kļūda. Savukārt tiem, kuri neaizmirst par kartupeļu laistīšanu, raža varētu palielināties pat divas vai trīs reizes.
Tomēr kartupeļus nevajadzētu laistīt uzreiz pēc stādīšanas, pretējā gadījumā tie izstiepsies uz augšu jeb izstīdzēs. Lapas kļūs lielas un spēcīgas, bet sakņu sistēma vājināsies. Pagaidiet, līdz parādās vismaz 4 lapas, un tikai tad varat sākt laistīt kartupeļus.
Vissvarīgākais periods, kad kartupeļi jālaista, ir ziedēšanas laiks. Tieši šajā laikā formējas jaunā raža, tiek noteikts bumbuļu skaits un izmērs. Šajā periodā pietiekams mitruma daudzums vistiešāk ietekmēs kartupeļu ražu.
Kartupeļu laistīšanas biežums ir atkarīgs no dārzeņa veida, augsnes veida un laika apstākļiem. Ja nav karstas vasaras un daudz lietainu dienu, tad laistīšanu var aizstāt ar kaplēšanu. Bet karstā un sausā laikā laistīšana būtu obligāta. Savukārt mālainās augsnēs, kas labi saglabā mitrumu, laistīšanu var samazināt līdz pāris reizēm mēnesī.
Pieredzējuši dārznieki iesaka kartupeļus laistīt apmēram reizi 10 dienās, ja iespējams un ja nav lietus. Lai pārbaudītu mitrumu, pārbaudiet augsni 5cm zem zemes. Ja augsne ir sausa, dārzeņus ir vērts laistīt.
Ir svarīgi ne tikai laistīt kartupeļus laikus, bet arī darīt to pareizi. Ievērojiet šos noteikumus, lai nekaitētu un laistīšana būtu pēc iespējas efektīvāka:
– Dienas laikā kartupeļus nelaistiet, īpaši karstā, skaidrā laikā (lapās būs apdegumi). Plānojiet laistīšanu ap rītu vai vakaru.
– Nelietojiet aukstu ūdeni, ļaujiet tam sasilt.
– Neļaujiet ūdenim nokļūt uz lapām un kātiem.
– Pārtrauciet laistīšanu 2-3 nedēļas pirms ražas novākšanas.
– Kartupeļu laistīšana starp vagām tiek uzskatīta par visefektīvāko. Izmantojot šo opciju, mitrums vienmērīgi iesūcas visos ceros.