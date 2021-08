Polijas šķēpmetēja Marija Andrejčika šogad notikušajās Tokijas vasaras olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudraba medaļu, šķēpu raidot 64,61 metru attālumā. Tomēr vien nedēļu pēc otrās vietas godalgas saņemšanas 25 gadus vecā sportiste pārdevusi savu medaļu par 44 000 eiro.

Vietnē “Twitter” ziņots: “Marija Andrejčika, šķēpmetēja ar sudraba olimpisko medaļu no Polijas, kura ir arī ticīga katoliete, paziņojusi par savu lēmumu pārdot savu medaļu izsolē, lai savāktu naudu kāda poļu zēna sirds operācijai, kurš šobrīd ārstējas ASV.”

Maria Andrejczyk, Polish silver medalist in Olympics javelin throw, who is also a devout Catholic, has announced her decision to sell the medal in auction to raise money for the heart surgery of Polish boy, who is undergoing treatment in the United States. pic.twitter.com/7H6mpB0X0u

— Sachin Jose (@Sachinettiyil) August 14, 2021