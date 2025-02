Foto: Evija Trifanova/LETA

“”Prāta Vētra” un SIA “Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānija” nav nekāda sakara ar publicēto informāciju!” “Prātinieki” sabiedē fanus Ieteikt







“Prāta vētra” sociālajos tīklos publicējusi divdomīgu storiju, rakstot, ka neuzņemas atbildību par viņu tik tok kontā ievietoto video. Kas noticis?

Igaunijas kantripanka grupa “Reigani” atkal pārsteidz savus fanus, izdodot jubilejas vinilu “Valpurģu nakts. Labākās dziesmas”. Vinila vāciņu rotā fotogrāfa Antona Korbeina (Anton Corbijn) fotouzņēmums, kas neplānoti tapis jūras krastā, kad Reigani baudījuši ziemas peldes.

Vinilā apkopotas labākās dziesmas no grupas pirmā albuma “Tās figūriņas ir tās aitas un tās govis ir no Reigana vaska”, kas izdots 1998. gadā, dziesmas no 2000. gadā iznākušā otrā studijas albuma “Nospied sarkano podziņu”, kā arī 2010. gadā publicētās dziesmas. Visas līdz šim izdotas tikai CD formātā. Vinils no šodienas pieejams tirdzniecības platformā ekase.lv.

Kā zināms, grupa atcēla visus plānotos koncertus pēc tam, kad kādas uzstāšanās laikā izcēlušā kautiņa dēļ no Lietuvas tika izraidīts Ozoliņš. Laiks gāja un izrādījās, ka mūzika ir nemirstīga. “Pēc teju piecpadsmit gadu pārtraukuma mēs sanācām kopā, uzspēlējām un vakar ielēcām vilcienā uz Rīgu. Mums šovakar masku balle,” askētiski komentē Reigani. Vinila izdevēji ir SIA “Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānija” un kompānijas vadība cer, ka grupas “Prāta Vētra” tēls necietīs līdz ar šī vinila izdošanas darījumu. Kā arī informē, ka naktī no ceturtdienas uz piektdienu pazudušas grupas “Prāta Vētra” mēģinājumu telpas atslēgas. Grupas “Reigani” dalībnieki saistību ar šo faktu noliedz.

Par grupu:

“Reigani” ir Igaunijas kantripanka grupa, kas dibināta 1993. gadā Tallinā. Visi tās dalībnieki ir Igaunijā dzīvojoši latvieši, kuri studiju gados izcēlušies ar neprātīgu uzvedību. Grupu nodibināja Otomārs Štubis, Mārtiņš Ozoliņš un Petra Kalnbērzs. Sākotnēji grupa bieži uzstājās studentu ballītēs, taču tad grupas tēls mainījās un tās dalībnieki sāka uzstāties bijušā ASV prezidenta Ronalda Reigana maskās. Pēcāk grupai pievienojās Kārlis Akupers un Uve Svensons, kuri mūziku studējuši Stokholmas Tautas augstskolā. Kopš tā brīža grupas sastāvs nav mainījies. Kā minēts iepriekš, grupai “Prāta Vētra” nav nekāda sakara ar dumpiniecisko igauņu apvienību “Reigani”.