Princis Harijs pārkāps “sarkanās līnijas”? Viņš gatavojas pārdot TV kanālam dokumentālus kadrus, kuros redzama viņa vecmāmiņa Elizabete II Ieteikt







Kļuvis zināms par jauno Saseksas hercogu noslēgto darījumu ar TV gigantu “NetFlix” – princis Harijs ar TV darbinieku komandu komandu šī gada beigās dosies uz Lielbritāniju, lai filmētu materiālus savai jaunajai dokumentālajai filmai.

Gaidāms, ka prinča Harija, Meganas Mārklas un “NetFlix” veidotā dokumentālā filma uz ekrāniem varētu iznākt nākamā gada pavasarī. Interesanti, ka oficiālais “iemesls” ir nofilmēt dokumentālo filmu par “Invictus” spēlēm, kuras Harijs, kā jau katru gadu, apmeklēs. Tomēr tagad ir tapis zināms, ka vienošanās starp “NetFlix” un Saseksas hercogiem arī paredz, ka šajā filmā ir jābūt arī kadriem no Harija tikšanās ar britu karalisko ģimeni, tajā skaitā viņa 95 gadus veco vecmāmiņu, karalieni Elizabeti II.

Lielbritānijas karaliene Elizabete II

Vakardien, piedaloties “talkRADIO” veidotajā raidījumā, britu karaliskās ģimenes eksperts, vēsturnieks, publicists Čārlzs Rī sacīja, ka viņa izpratnē tā ir ļoti savdabīga rīcība no cilvēkiem, kuri atteicās no pienākumiem britu karaliskajā ģimenē, lai pasargātu savu privāto dzīvi no liekas publicitātes.









“Es jau sēžu un aizturu elpu, lai redzētu, kas notiks tālāk… Šī ir kārtējā muļķība, ko viņi pieļauj,” – teica eksperts.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.