Megana Mārkla, princis Harijs, princis Viljams un Keita Midltone apmeklē Piemiņas pasākumu

Princis Viljams noliedz brāļa Harija apgalvoto intervijā: karaliskajā ģimenē viņš nejūtas “gūstā” un nekur negrasās “aiziet” Ieteikt 1







Britu karaliskā ģimene divreiz komentējusi prinča Harija un Meganas Mārklas interviju Oprai Vinfrijai – vienreiz to izdarīja princis Viljams, bet otro – pati karaliene Elizabete II.

Meganas apgalvojumu, ka viņu un princi Hariju salaulāja trīs dienas pirms oficiālās laulību ceremonijas, ko raidīja lielākie TV kanāli visā pasaulē 2018.gada 19.maijā, noraidīja anglikāņu draudzes mācītājs, kurš sacīja, ka nekas tāds oficiāli nav iespējams un laulības tika noslēgtas tieši 19.maijā.























Prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas

Tagad šaubas vieš arī paša prinča Harija teiktais par savu tēti, princi Čārlzu un vecāko brāli, princi Viljamu.

“Es esmu daļa no šīs sistēmas, es vienmēr būšu kopā ar viņiem, taču es domāju un labi to apzinos – mans brālis šo sistēmu pamest nevar, kā to izdarīju es. Mans tēvs un brālis ir slazdā. Viņi nekur nevar aiziet, un es jūtu līdzi par to…” – intervijā sacīja Harijs.

Taču kā izdevumam “The Sunday” pastāstījis viens no tuvākajiem prinča Viljama draugiem, kurš ir arī viņa bērna krusttēvs, ka viss no apalvotā ir meli.

“Tādi komentāri ir absolūti nepieļaujami. Viljams iet savu ceļu un pieņem savu lomu britu karaliskajā ģimenē jau no mazotnes. Viņš ļoti līdzinās savai vecmāmiņai, karalienei Elizabetei II divās jomās – visā, kas attiecas uz humora izjūtu, kā arī pienākumu pildīšanā un tradīciju godāšanā.

Lai arī žurnālistiem Viljams par brāļa izteikumiem šovā atbildēja ieturēti un korekti, patiesībā viņš bija “baltkvēlē” par to, ko brālis ir sacījis TV kamerās un daļēji pat vēl aizvien tam nevar noticēt,” – viņš sacīja.





















Karaliene Elizabete II ar princi Viljamu apmeklē Solsberiju

Viņš tomēr arī pauda, ka neraugoties uz skandalozajiem izteikumiem Opras šovā, princis Viljams vēl aizvien cer attiecības ar brāli padarīt kaut cik “pieņemamas” viņiem abiem. “Kā tikko viņš bija ticis pāri pirmajam šokam un dusmām, viņā atgriezās izpratne par to, ka to faktu, ka viņi ir brāļi, neizmainīs nekas. Viņi ir dalījušies itin visā, kas viņiem ir visu savu līdzšinējo dzīvi, viņi ir atbalstījuši viens otram visu laiku, tāpēc to nevar tagad tā vienkārši nošķirt un iet katram savu ceļu. Viņi vienmēr būs brāļi,” – sacījis prinča Viljama labākais draugs, kura vārds žurnāla intervijā saprotamu iemeslu dēļ nav atklāts.

“Viljams vēl aizvien ir ļoti vīlies tajā, kas notika, taču viņš ir pārliecināts, ka kaut kad viņam izdosies ar brāli izrunāties no sirds… un saprast, kas viņu motivējis šādi izteikties par savu ģimeni,” – apgalvo draugs.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.