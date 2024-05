Publicitātes foto

“Realitātē no tā visa “čušs” vien ir” – Agritas Bindres pamestais suņuks Mailo vēl joprojām nav atradis mājas Ieteikt







Pirms nepilna gada plašu sabiedrības rezonansi radīja Agritas Bindres ģimenes lēmums šovā “Ģimene burkā” atstāt mājas mīluli Mailo citās mājās, kur suns bija spiests savas dienas pavadīt, piesiets ķēdē. Vēlāk dzīvnieks nokļuva dzīvnieku patversmē “Ķepu ķepā”. Žurnāls “Privātā Dzīve” noskaidrojis, kā suņukam klājas tagad.

Agrita Bindere žurnālam norādījusi, ka ir pagājis gandrīz gads, bet glābēji, kuri stājās pat rindā, esot bijuši lieli tikai savos vārdos, nevis darbos: “Cik man zināms, trīs ģimenes ir mēģinājušas paņemt Mailo pie sevis, un visas viņu atkal ir atgriezušas atpakaļ patversmē. Viena no tām man atrakstīja, ka viņi tagad ļoti labi saprot mani. To, kāpēc toreiz nolēmu no viņa šķirties.”

Savukārt Gundega Bidere, dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepu ķepā” vadītāja, žurnālam atklāj, ka Mailo ir mēģinājusi paņemt viena, nevis trīs ģimenes. Šī ģimene viņu atgriezusi atpakaļ jau nākamajā dienā, jo Mailo nav spējis sadzīvot ar kaķi: “Cilvēki jau pirmajā dienā uzreiz pēc paņemšanas arī saprata, ka viņi nav gatavi šo situāciju risināt,” Gundega pastāstīja.

Mailo joprojām patversmē cer sagaidīt savu jauno ģimeni. “Ķepu ķepā” vadītāja skaidro, ka viņš būs ideāls kompanjons aktīva dzīvesveida piekritējiem:

“Ir jāsaprot, ka viņš ir sajaukums ar Latvijas dzinējsuni. Mailo ir mednieks. Ja netiks pietiekami nodarbināts, viņš sāks meklēt piedzīvojumus pats.”

Arī Gundega uzsver, ka interneta komentāros visi ir lieli varoņi, taču realitātē “no tā visa čušs vien ir”.

Jau vēstījām, ka raidījums “Ģimene burkā” pārtrauca sadarbību ar Agritu tieši šī iemesla dēļ. Redzētie raidījuma kadri skatītāju vidū raisīja dusmas un sašutumu par mājdzīvnieka likteni un jaunajiem dzīves apstākļiem, kas, pēc ekspertu domām, nebija labvēlīgi. Ņemot vērā visus minētos apstākļus, kanāls 360TV pārtrauca sadarbību ar Agritu Bindri un viņas ģimeni.

“Esošie apstākļi ikvienam no mums bija modinātājzvans, pamosties no sev tik ierastajiem burbuļiem un paskatīties arī uz ēnas pusēm, kas mūsu sabiedrībā ir ik uz soļa. Lai arī bieži noliedzam, tomēr ir jāatzīst, ka Bindru ģimene ir sabiedrības spogulis uz problēmu, kura Latvijā ir bijusi jau ilgu laiku pirms redzētajiem kadriem,” viņi norādīja.

