VIDEO. Esot bijusi pikta, jo Mailo saskrāpējis viņas jauno BMW: TV šova zvaigznes Bindres suns, ko viņa atstāja piesietu ķēdē laukos, nonācis dzīvnieku patversmē

TV360 raidījumā “Ģimene burkā” tika atspoguļots materiāls, kā realitātes šova dalībniece, daudzbērnu māte Agrita Bindre kopā ar meitu aizved ģimenes mīluli, suni Mailo uz kādu lauku viensētu Jelgavas novadā un atstāj suni piesietu ķēdē pie kāda šķūņa. Suns ģimenei bija kļuvis par traucēkli.

Portāla “LA.LV” rīcībā nonākusi informācija, ka Agrita bijusi pikta ne tikai par Mailo nedarbiem, kā dēļ tika uzteikts īres mājoklis, bet arī par faktu, ka suns saskrāpējis viņas jauno automašīnu. Video materiālā bija redzams, kā sieviete Mailo atstāj piesietu laukos pie šķūņa un nebija saprotams, vai suns tiek nodrošināts ar pārtiku un ūdeni.



Redzētais televīzijā “uzsita asinis” Latvijas sabiedrībai. Agritas ģimene tiek vainota nežēlīgā attieksmē pret dzīvnieku.

Labā ziņa šajā stāstā ir tā, ka divus gadus vecais suns patlaban nonācis dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepu ķepā” patversmē. Portāls “LA.LV” sazinājās ar patversmes vadītāju Gundegu Bideri, kura atklāj, suns ticis izglābts, pateicoties kādai dzīvnieku aizstāvei. Šī cilvēka vārdu Bidere publiski nevēlas atklāt, bet pastāsta, ka šī persona personīgi piezvanījusi Agritai Bindrei.

Pielauzusi ar psiholoģisku triku, lai aiziet izņemt suni Mailo no tās vietas, kur dzīvnieks ticis atstāts, citādi sabiedrība viņu “apēdīs”.

“Bindre tiešām bija pārbijusies no skandāla, kas briest sabiedrībā. No tā, ka cilvēki viņu nīcinās ārā. Viņa domāja, ka viņa izglābs savu slavu, savu vārdu, tagad tēlojot labo glābēju.”, tā Bidere.

Suns patversmē nonācis vēlā vakarā un Agrita Bindre pati parakstījusi dokumentus, lai no Mailo atteiktos.

Dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepu ķepā” vadītāja norāda, ka suns atvests bez dokumentiem un nav bijis atrodams arī mikročips, lai gan tas reģistrēts Lauksaimniecības datu centrā.

“Tad atklājās skumjā aina, ka šī persona ir pārkāpusi Ministru kabineta 266.noteikumus un dzīvnieks pēdējo reizi vakcinēts pret trakumsērgu 2021 gadā, paņemot kā kucēnu un tas nozīmē, ka veterinārārstu Mailo savā dzīvē vairs nav redzējis. “, stāsta Bidere.

Patversmē arī noskaidrojies, ka divus gadus vecais suns Bindru ģimenē nonācis nereģistrēts, nečipēts un nevakcinēts. Tas nozīmē, ka suns iegādāts no nelegāliem pavairotājiem.

“Tad, kad viņa man šo dzīvnieku atveda, viņu neinteresēja absolūti nekas. Ne, kur tas suns dzīvos, ne ar ko mēs viņu barosim, ne kādas ir tālākās mūsu darbības, ne tas vai mēs esam No Kill organizācija, vai suns tiks nogalināts pēc 14 dienām. Viņai bija pilnīgi vienalga.

Viņa neuzdeva pilnīgi nevienu jautājumu,” – sašutusi ‘’Ķepu ķepā “ vadītāja.

Viņa turpina: ”Šī dāma neatveda nevienu barības maisu, nevienu mantiņu, neko absolūti. Viņa atveda pliku suni un pat neuzskatīja par nepieciešamu piedāvāt kaut vai “piecīti” par suņa barošanu. Viņai bija absolūti vienalga.“

Agrita neesot uztraukusies arī par to, ka sunim ir nobrāzts kakls un, ka dzīvnieks pieplok pie zemes,ja tiek asāk pacelta roka.

Bidere atklāta: “Vienīgais, kas viņu uztrauca bija pašas sāpošais vēders pēc plastiskās operācijas.

Mirklī, kad es viņai iedevu čipu lasītāju, lai palīdz nolasīt suņa mikročipu, es pamanīju, ka viņai pašai bail no sava mājdzīvnieka. Mailo klabināja zobus!”

Gundega Bidere uzskata, ka suns no lauku mājas atvests laicīgi. Vēl nedēļa un par Mailo situāciju varētu ierosināt kriminālprocesu. Lai arī suns pie ķēdes bija pavadījis salīdzinoši neilgu laiku, uz kakla viņam izveidojušās brūces. Suns nebija radis atrasties pie ķēdes. Šāda rīcība dzīvnieku varēja arī nogalināt.



“Noņēmām tam sunim iemauktus un konstatējām, ka tie Mailo nav ņemti nost jau nezinu, cik ilgu laiku. Pēc savas pieredzes varu secināt, ka ļoti ilgu laiku.

Un mani brutāli šokēja tas, ka, ja mēs paskatamies to STV, 360 TV kanāla video, man ļoti šķiet, ka meita ir tieši tā, kas pieliek to suni pie ķēdes. Uzliekot to tieši uz kakla, nevis ķēdi āķējot kaut kur citur.”

Pēc suņa izkārnījumiem, kas bijuši gļotaini un nesmuki, patversmē pat neuzdrošinas minēt, kā suns lauku saimniecībā ticis barots un, vai vispār ir normāli ēdis.

Patlaban patversmē “Ķepu ķepā” ar suni tiek strādāts. Mailo nav socializējies, nav mācīts. Dzīvnieks neprot komunicēt ne ar cilvēkiem, ne ar citiem dzīvniekiem.

Mailo reakcija uz dažādām situācijām neesot adekvāta. Piemēram, lai veterinārārsts varētu dzīvnieku apskatīt, nācies pat izmantot uzpurni, jo suns brīdinājis, ka aiz bailēm varētu arī kost. Gundega Bidere uzsver, ka dzīvniekā ir jāiegulda nopietns darbs. Patversmē ir gatavi palīdzēt Mailo.

Gundega ir atklāta ar portālu “LA.LV”: ”

Vienīgā komanda, ko Mailo māk ir apsēsties. To man parādīja pati saimniece. Viņa bļāva nelabā balsī, izmantoja lamu vārdus un vairākas reizes bļāva, lai suns apsēžas. Pēc tam suns netika ne paslavēts, nekā.

Mailo nesaprata, vai vispār ta sir pareizais, kas no viņa tiek prasīts. Mans uzskats ir tāds, ka šis cilvēks vispār nav iedziļinājies suņa audzināšanā. Mūsu sabiedrībā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem vispār nevajag dzīvniekus. Ja viņa nākotnē nolems paņemt kādu citu dzīvnieku, tad viņai to nevajag darīt. Ja viņa nav tikusi galā ar vienu suni, nav garantijas, ka viņa tiks galā ar otru.“

Bidere skarbi turpina: “Neskatoties uz reitingiem, ja tu publicē materiālu no sērijas “stulbs un vēl stulbāks”, tad sabiedrībā kopumā saukt šādas, amorālas personas par slavenībām ir nepieņemami un popularizēt sabiedrībā viedokli, kas ir ārpus likuma..tad jāpadomā vispār par to, cik ētisks vispār ir šis raidījums. Ja mēs atbalstam šādā veidā, publicējot televīzijā tos, kas ir ārpus likuma.“

Patversmes vadītāja priecājās par sabiedrības nostāju, ka redzētāsi televizoru ekrānos viņiem nešķiet normāli un tiek celta trauksme. Tātad – viss nav vēl zaudēts un morāles, ētikas normas ir gana augstas.

Viņa patlaban izstrādājusi iniciatīvu portālā “Mana balss”, lai par dzīvnieku spīdzināšanu, mocīšanu un nonāvēšanu tiesneši spriestu reālu cietumsodu. To parakstījuši jau vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku ( parakstīties iespējams šeit .

Mailo patversmē patlaban jūtas salīdzinoši labi. Tik daudz glāstu un mīestības suns, iespējams, nekad nav saņēmis. Gundega Bidere norāda, ka pēc aptuveni mēneša Mailo lūkosies pēc jauniem saimniekiem. Viņš ir gatavs mācīties, klausīt un sadzirdēt, tikai nākošajam saimniekam ir jāmāk parādīt, ko viņš sagaida no sava četrkājainā drauga.

Pievienotais video tapis portāla “LA.LV ” lasītājiem. Gundega Bidere izrāda Mailo pagaidu mājas.