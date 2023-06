Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. “Mana lielākā kļūda bija to suni paņemt…” Agrita Bindre komentē Mailo skandālu TV šovā Ieteikt







Pēc sabiedrības nosodījuma par labturības apstākļiem, Bindru ģimenes mīlulis Mailo tika nogādāts dzīvnieku biedrības patversmē “Ķepu-ķepā”. Tur viņai Agritai Bindrei nācās uzklausīt visai skarbu patversmes vadītājas Gundegas Bideres viedokli un atzīt, ka viņa ir pieļāvusi kļūdu. “Es saprotu, ka esmu kļūdījusies. Bet mainīt es to vairs nevaru. Situācija ir jāpieņem tāda, kāda viņa ir,” – nosaka Agrita.

Pēc dažu pastaigu īstenošanas ar Mailo, Gundega atzīst, ka suns vairs neuzbrūk citiem patversmes četrkājainajiem draugiem un vispār ir ļoti labs suns. “Aktīvs suns aktīviem cilvēkiem!” – Gundega nosaka un uzsver, ka jebkurš suns nozīmē viņā ieguldīto darbu un pacietību.

Kā redzams šova “Ģimene burkā” sērijā, tieši Agritas draudzene, nevis viņa pati, bijusi tā, kas mudinājusi padomāt, vai tiešām viņa vēlas, lai Mailo turpmāko dzīvi pavadītu pie ķēdes.

Uzklausot draudzeni, Agrita tomēr izlēmusi aizvest suni uz patversmi. Video sižetā redzam, ka viņa vēlreiz ieradusies patversmē, lai it kā ievestu suņa Mailo dokumentus, taču pārvākšanās dēļ tie esot pazuduši.

Patversmes vadītāja tomēr tam īsti netic un saka: “Tas nozīmē, ka tikai kucēna vecumā suni esi vedusi pie veterinārārsta?”. Diemžēl no Agritas viņa saņem apstiprinošu atbildi, ka vēlāk Mailo nav bijis veterinārārsta kabinetā, kaut vai lai veiktu nepieciešamās vakcīnas.

Agrita pēc Gundegas Bideres pārmetumiem saka: “Es ar to tikšu galā, esmu pieaudzis cilvēks. Visvairāk nevaru pārdzīvot, ka pieauguši cilvēki raksta manam bērnam. Ar kādām tiesībām jūs rakstāt, ka viņai ir jāiet pakārties, ka viņai sevi ir jāpieliek pie ķēdes, ka viņai ir jātaisa pašnāvība par to, ka mēs atdevām suni. Tas nav godīgi! Varbūt es neesmu labākais cilvēks un nemīlu dzīvniekus tikpat ļoti, cik savus bērnus, bet es savus bērnus mīlu,” – asarām ritot saka Agrita.

Agrita cenšas skaidrot, ka viņa sākumā neesot vedusi suni uz patversmi, jo viņai licies, ka patversmēs suņiem ir slikti. Tagad viņa to mainītu, ja varētu.

“Ķepu ķepā” vadītāja gan ir skeptiskāka: “Iemesls nebija suns un viņa labturība. Iemesls bija tas, ka cilvēki sāka izteikt viedokli, kas bija nepatīkams. Nebija neviena interesējoša jautājuma par suni, šis viss ir teātris apkārtējai pasaulei.”

Agrita, galu galā, sērijā nosaka: “Mana lielākā kļūda bija to suni paņemt pirms diviem gadiem. Es kaut kā pakļāvos spiedienam.”

Jau tika ziņots, ka pēc tam, kad Agrita Bindre ar savu vecāko meitu suni Mailo aizveda uz lauku māju, kur dzīvniekam būtu visu dzīvi jāpavada pie ķēdes un kanāls 360TV to parādīja šova “Ģimene burkā” sērijā, sabiedrībā iestājās šoks par notikušo, ka publiski tiek rādīts tas, ka no mājdzīvnieka var “tikt vaļā” kā no apnikušas rotaļlietas. Galu galā, kanāls 360TV pārtrauca sadarbību ar Bindru ģimeni un turpmāk viņi vairs nebūs redzami “Ģimene burkā” sērijās.

Vairāk skaties šajā video: