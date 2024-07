Indijas Miljardiera mantinieks Ananta Ambani un viņa iecerētāS Radžika Merčanti kāzas Mumbajā, 2024.gada 12. jūlijs. Foto: REUTERS/SCANPIX

Rianna, Džastins Bībers un pasaulē slaveni viesi… Cik izmaksāja Indijas miljardiera mantinieka Ambani ekstravagantās kāzas?







Indijas miljardiera mantinieks Anants Ambani (Anant Ambani) un viņa iecerētā Radžika Merčanti (Radhika Merchant) apprecējās pagājušās nedēļas beigās — un šīm kāzām neesot taupīti nekādi līdzekļi, vēstīja ārvalstu medijs “People.com“. Miljoniem dolāru vērtas mūziķu uzstāšanās kāzu pasākumos un satriecoši dārgakmeņi liek uzdot jautājumu – cik īsti izmaksāja miljardiera mantinieka Ambani ekstravagantās kāzas?

Pāris apprecējās krāšņās trīs dienu svinībās Mumbajā. Kāzu svinīgos pasākumus apmeklēja slavenības, politiķi un uzņēmēji. Pašas kāzas notiek pēc mēnešiem ilgiem krāšņiem un dārgiem pirmskāzu pasākumiem, kuros uzstājās pasaulē slavenas mūzikas zvaignzes – Rianna, Keitija Perija un Džastins Bībers.

Laikraksta “The Guardian” aprēķins liecina, ka šīs kāzas, ieskaitot arī pirmskāzu ballītes un samaksu par popzvaigžņu uzstāšanos, izmaksājušas aptuveni 600 miljonus ASV dolāru. Lai gan varētu šķist, ka šādas summas izdošana par kāzām ir prātam neaptverama, tā ir tikai neliela daļa no aptuveni 123 miljardu ASV dolāru lielās Ananta tēvam Mukešam Ambani (Mukesh Amban) piederošās bagātības, tā liecina “Forbes” informācija.

Cenā ir iekļauta pāra pirms kāzu ballīte greznajā Ambani īpašumā Gudžaratā, ar kuru tika ieskandinātas kāzu svinības. Saskaņā ar “Forbes” teikto, dziedātajai Riannai tika samaksāti 6 miljoni ASV dolāru par uzstāšanos šajā svinīgajā pasākumā. Šo svinību ietvaros notika džungļu tēmai veltīta ballīte un gaismu šovs ar 5500 dronu piedalīšanos. Pasākumā piedalījās tādas slavenības kā Ivanka Trampa, Marks Zakerbergs, Bils Geitss un Butānas karaliskās ģimenes locekļi.

Anants Ambani savās kāzās kopā ar tēvu Mukešu Ambani. Foto: ZUMAPRESS.com/SSCANPIX

Ambani un Merčanti pirmskāzu ceļojuma vajadzībām ticis nofraktēts arī kruīza kuģis, ar kuru pāris un viņus pavadošie viesi devušies vidusjūras kruīzā šā gada maijā. Saskaņā ar “The Sunday Times” ziņoto, pāris un viņu viesi piestāja vairākās Eiropas pilsētās, piemēram Kannās Francijā, kā arī Romā un Portofino Itālijā.

Tiek ziņots, ka Kannās viesus ar savu uzstāšanos izklaidēja Keitija Perija, savukārt citās pieturvietās uzstājās tādi pazītami mākslinieki kā Andrea Bočelli, “Backstreet Boys” un “Pitbull”, tā raksta “The Guardian”. Tiek lēsts, ka kruīzs un ballītes izmaksāja vēl 150 miljonus ASV dolāru.

Saskaņā ar “Entertainment Tonight” teikto, uz jūlija sākumā notikušo tradicionālo indiešu pirmskāzu pasākumu sauktu par Sangeet bija uzaicināts Džastins Bībers, kurš par savu uzstāšanos saņēmis ne vairāk un ne mazāk kā 10 miljonus ASV dolāru. Video, ko mākslinieks izvietojis savā Instagram vietnē, viņš uzstāšanās laikā redzams izpildot tādus savus hitus kā “Love Yourself”, “Where Are You Now” un “I’m the One”, bet kāzu viesi dejojot viņu uzmundrinājuši.

Kā ielūgumu uz ļoti gaidītajām trīs dienu kāzu svinībām viesi bija saņēmuši greznas lādītes ar uz tās iegravētu hinduistu dievību. Lādīte esot bijusi piepildīta ar dāvanām un atskaņojusi hinduistu mantras. Netrūka arī satriecošu dārgakmeņu. Pats līgavainis greznojās ar pēc īpaša pasūtījuma izgatavotu lauvas saktu, kas bijusi noklāta ar dārgakmeņiem, tostarp vienu milzu, vairāk nekā 50 karātu lielu briljantu!

Juvelierizstrādājumu dizainere Lorēna Švarca 11. jūlijā Instagram dalījās ar dažiem fotoattēliem, tostarp arī ar Ambani bildi, kurā viņš redzams nēsājot šo piespraudi, kā arī bildēm no šīs piespraudes izgatavošanas procesa. Kā vēsta žurnāls “Vogue India”, Ananta mātes Nitas Ambani krūtis kāzās rotāja kaklarota ar tajā iestrādātu 100 karātu dzelteno dimantu.

Nauda tikusi tērēta arī tam, lai atbilstoši pāra lūgumam pielāgotu Džio starptaustisko konferenču centru (Jio World Convention Center) pāra kāzu svinību vajadzībām, raksta “The Guardian”. Tiek ziņots, ka konferenču centrā viesiem bija pieejami tradicionālie indiešu amatnieku un kulinārijas izstrādājumi, leļļu mākslinieki un astrologi.

Tiek ziņots, ka kāzu pasākumi notikuši arī Ambani Mumbajas miljardu dolāru vērtajā mājā, kura ir 27 stāvus augsta un tajā ir pieejamas daudz dažādu ērtību, tostarp kinoteātris, baseins un liela svinību zāle.

Šķiet, ka Ambani kāzas ir izmaksāšajušas krietni vien vairāk nekā viņa māsas Išas Ambani (Isha Ambani) 2018.gadā notikušās kāzas ar Anandu Piramalu, tās – salīdzinājumam – esot izmaksājušas tikai aptuveni 100 miljonus ASV dolāru, vēsta “The Guardian”. Cita starpā šo kāzu izmaksās tika iekļauti arī 6 miljoni ASV dolāru, ko ģimene toreiz samaksāja par Bejonsē uzstāšanos viņu kāzu ceremonijas laikā.