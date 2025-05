Rolšteins: “Latviešu uzņēmējiem nevajadzētu gulēt, bet domāt, ko var izdarīt militārajā industrijā” Ieteikt







Lai gan Latvijas aizsardzības budžetu plānots palielināt, TV24 raidījumā “Preses klubs” komponists Kaspars Rolšteins uzsver, ka šajā nozarē ir jādomā stratēģiski un jāiesaista arī vietējie uzņēmēji.

“Man liekas, ka arī divas tādas daļas – ir labi, ka aizsardzības budžets palielinās,” norāda Rolšteins, aicinot to investēt divos virzienos: “Viņu vajadzētu investēt divos veidos. Viens ir, un tas noteikti jādara armijas ģenerālim vai kādam, kurš zina, ko viņam precīzi vajag šodien, jo tepat netālu ir karš. Kompetentiem cilvēkiem ir diezgan skaidrs, kas ir vajadzīgs, un mazāk par to publiski runāt, bet izdarīt to, kas ir vajadzīgs.”

Otra budžeta daļa, pēc Rolšteina domām, būtu jānovirza Latvijas aizsardzības industrijas attīstībai, lai vietējie uzņēmēji varētu aktīvāk ražot militāros komponentus arī eksportam: “Otra puse ir tā, kā mēs varam palīdzēt Latvijas aizsardzības industrijai. Var gadīties, ka viņiem jau tagad liela daļa ir eksports. Varbūt Latvijai nemaz visu no tā nevajag, bet viņi ražo attiecīgās militārās komponentes.”

Viņš norādīja, ka tehnoloģiju attīstība kara nozarē notiek ļoti strauji un svarīgi ir tai pielāgoties, tādēļ lēmumi jāpieņem ekspertu grupām ar atbilstošām pilnvarām: “Es domāju, ka tā aizsardzības vai militārā spējai ir jābūt kompetentai, bet tā ir kaut kāda specifiski kompetenta cilvēku grupas, pilnvaras to darīt un īstenot saskaņā ar to, kā viņi kā speciālisti to redz.” Viņš mudina mazāk diskutēt par šīm lietām publiski.