Ķīnas karakuģis nomērķējis lāzeri uz Vācijas lidmašīnu, kas piedalījās Eiropas Savienības (ES) vadītajā misijā, kuras mērķis ir aizsargāt jūras satiksmi Sarkanajā jūrā, otrdien paziņojusi Berlīne.

“Vācijas personāla apdraudēšana un operācijas traucēšana ir pilnīgi nepieņemama,” platformā “X” paziņoja Ārlietu ministrija, piebilstot, ka Ķīnas vēstnieks Berlīnē izsaukts uz sarunu.

Pret Vācijas lidmašīnu tika nomērķēts bez iemesla vai iepriekšēja kontakta rutīnas operācijas laikā, piedaloties ES misijā “Aspides”, paziņoja Vācijas Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis. Lidmašīna darbojās kā sensoru platforma, ko izmantoja kā “lidojošo aci” izlūkošanai.

Pēc incidenta vācu lidmašīna pārtrauca operāciju un atgriezās bāzē Džibutijā. Pagaidām nav skaidrs, vai lāzers bija ierocis vai kuģa lāzera vadības sistēma.

Laikraksts “Bild” ziņo, ka incidents notika 2.jūlijā netālu no Jemenas krasta.

Līdz 700 Vācijas karavīru piedalās ES misijā “Aspides”, kuras mērķis ir aizsargāt Sarkanajā jūrā kuģus no Jemenas hutiešu nemiernieku uzbrukumiem.

Hutieši pirmdien uzņēmās atbildību par uzbrukumu grieķiem piederošam kuģim, kas kuģo ar Libērijas karogu.

Hutieši sāka uzbrukt Izraēlai un kuģiem Sarkanajā jūrā un Adenas līcī pēc tam, kad 2023.gada oktobrī sākās karš Gazas joslā. Nemiernieki skaidro, ka šādi solidarizējas ar palestīniešiem.

Atbildot uz šiem uzbrukumiem, Izraēla veikusi vairākus triecienus Jemenā.

Pēc vairāku mēnešu pauzes hutiešu nemiernieki šomēnes Sarkanajā jūrā atsākuši uzbrukumus tirdzniecības kuģiem.

