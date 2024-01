Foto: Unsplash

Šajā nedēļā tev jāparāda iniciatīva un drosme! Horoskopi no 15. līdz 21. janvārim Ieteikt







Auns

Šonedēļ jāpievērš uzmanība savam darbam. Iespējams, tev nāksies koriģēt savus plānus un paātrināt kādus svarīgus projektus. Iespējams, ka tev nāksies arī uzņemties svešus uzdevumus. Neuztraucies – tu visu spēsi paveikt augstākajā līmenī. Piektdien esi piesardzīgs, var uzkrāties nogurums un aizkaitinājums.

Vērsis

Šajā nedēļā tev jāparāda iniciatīva un drosme, un, ja tu būsi arī daiļrunīgs, vari rēķināties ar panākumiem gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē. Lai īstenotu savas idejas, tev būs nepieciešams kolēģu, draugu un tuvinieku atbalsts. Nedēļas nogalē, šķiet, nevarēsi atpūsties, būs daudz rosības, tikšanās un mājas darbu.

Dvīņi

Šī nedēļa tev varētu sniegt daudz aizraujošu iespēju un sen lolotu vēlmju piepildījumu. Ilūzijas draud izkropļot tavu priekšstatu par attiecībām ar apkārtējo pasauli, tāpēc tu vari būt neapmierināts ar sevi, savu partneri un personīgo dzīvi kopumā. Taču patiesībā viss notiek lieliski un tā, kā tu to vēlies. Vienīgi tu nepratīsi to ieraudzīt.

Vēzis

Šis ir labs laiks radošiem projektiem. Būs iespēja sasniegt augstāku profesionālo līmeni ar labām karjeras perspektīvām. Ceturtdien izvairies plānot svarīgas tikšanās, jo, neraugoties uz visām pūlēm, pastāv risks, ka tu visur kavēsi. Nedēļas nogalē izrādi vairāk maiguma un rūpju pret saviem tuviniekiem.

Lauva

Nedēļas sākumā veiksmīgas būs lietišķās sarunas, kas stabilizēs tavu labklājību. Trešdien darbā labāk nebūt pārlieku aktīvam, jo tas draud izraisīt citu kritiku. Piektdien tavu gaišo galvu var apciemot dažādas idejas, šajā dienā tu, visticamāk, nespēsi ilgi noturēties vienā vietā. Taču nedēļas nogale būs mierīga un patīkama.

Jaunava

Nedēļa solās būt mazliet nervoza. Mēģini nomierināties, nepārspīlēt. Iespējams, tev nāksies pielāgoties jauniem pienākumiem. Tavas spējas strādāt ar informāciju un pamanīt detaļas tev var palīdzēt. Sestdiena var būt izrādīties viena no grūtākajām nedēļas dienām.

Svari

Pienācis labvēlīgs laiks karjeras sasniegumiem un mīlas lietām. Otrdien izrādi apņēmību un aktivitāti, un, ja ir palikuši kādi neatrisināti jautājumi, tuvākajā laikā viss nostāsies savās vietās. Neatsakies no citu palīdzības savu problēmu risināšanā – tā tev noderēs.

Skorpions

Nedēļas laikā pakāpeniski izzudīs grūtības un šķēršļi, kas bija radušies tavā dzīvē. Un tev pavērsies ļoti interesantas perspektīvas. Tevi gaida stabili ienākumi un panākumi biznesā un mīlestībā. Vēlams neizplatīt informāciju par saviem plāniem un iecerēm, tad tiem ir iespēja ātrāk realizēties. Piektdien vari rēķināties ar atbalstu. Nedēļas nogalē velti sevi mīļotajam cilvēkam.

Strēlnieks

Paļauties tikai uz saviem spēkiem ne vienmēr ir gudrs lēmums, tev vajadzētu domāt mazliet plašām. Ja tu “neiesprūdīsi” sīkumos, tev būs iespēja realizēt lielus plānus. Tavs radošais potenciāls, plus nedaudz gribēšanas un pūļu, un tu varēsi gāzt kalnus! Sestdiena piemērota, lai dotos ārpus pilsētas vai apmeklētu slidotavu.

Mežāzis

Šīs nedēļas plāniem jābūt reālistiskiem, lai tie īstenotos. Tev nevajadzētu dzīties pakaļ zvaigznēm debesīs. Tavi panākumi ir atkarīgi ne tikai no tevis, bet arī no apkārtējo atbalsta, tāpēc noliec malā savu lepnumu un lūdz palīdzību, ja tev tāda ir vajadzīga. Nedēļas vidū centies izvairīties no nesaskaņām ģimenē, nebūs viegli atjaunot “salauztas” lietas, tāpēc labāk neriskē.

Ūdensvīrs

Īstenojot savas idejas, rīkojies izlēmīgi un ātri. Pārmaiņas darbā nav izslēgtas, taču objektīvs savu nopelnu novērtējums paaugstinās tavu uzticamību. Ceturtdien neņem pie sirds tenkas un baumas, kā arī nenodod tās tālāk citiem, jo informācija būs sagrozīta. Piektdien neuzņemies atbildību par lietām, kurās neesi zinošs. Sestdien tev neizdosies izrauties mājas un labi pavadīt savu laiku.

Zivis

Šonedēļ ģimenē var rasties nopietns saspīlējums, jo problēmas ir krājušās jau ilgu laiku. Iespējams, ir pienācis laiks šķirties un meklēt jaunu mīlestību. Centies sakārtot savas domas un pievērsties profesionālajām lietām. Tās lietas, kuras uzņemies, ir jānoved līdz galam. Nedēļas otrajā pusē tev ar vieglumu izdosies nodibināt kontaktus, pie tevis nonāks tev vajadzīgie cilvēki.