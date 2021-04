Foto: Shutterstock

Samazini savu apetīti šodien, it īpaši – savās ambīcijās! Horoskopi 12.aprīlim







Auns

Šodien tu ļoti gribēsi ar kādu izrunāties, nu tik ļoti, ka būs grūti noturēties. Tomēr pārliecinies, ka tu nedalies ar saviem noslēpumiem ar svešiem cilvēkiem.

Vērsis

Tev nevajadzētu šodien pārāk uzticēties savai intuīcijai, jo tā var izrādīties greiza. Un var ļoti, ļoti nepaveikties.

Dvīņi

Šodien dienas pirmajā daļā tev jācenšas kontrolēt to, kas notiek ap tevi. Kāds tevi gribēs pārsteigt un ietekmēt.

Vēzis

Tu būsi ļoti pārliecināts par savām spējām un tieši šodien! Nevajadzētu sevi nekā ierobežot un nosist zemāk savu pašvērtējumu – ja esi pelnījis, tad esi!

Lauva

Kāds tevi apbērs ar jautājumiem un ziņām – e-pastiem, zvaniem un tamlīdzīgu informāciju. Esi gatavs ar to visu tikt galā. Plāno savu dienu.

Jaunava

Šai dienai vajadzētu būt izcili labai. Vienīgi žēl, ka tā nevar būt garāka par citām…

Svari

Tu vari paļauties uz savu intuīciju, īpaši, ja runa ir par kaut ko tādu, no kā tu vēlies piesargāties. Ja ieklausīsies savā iekšējā balsī, tev viss izdosies.

Skorpions

Tev nevajag šodien nevienam uzticēt savus noslēpumus. Lai gan tev būs ļoti grūti tos noklusēt. Tomēr, ja stāsti, tad nu ne gluži pirmajam pretim nācējam…

Strēlnieks

Tavs laiks šodien būs ļoti vērtīgs. Nemētājies ar to pa labi, pa kreisi – veltī to tiem cilvēkiem, kas to patiešām ir pelnījuši.

Mežāzis

Tu riskē šodien nokost vairāk nekā vari aprīt. Pacenties samazināt savu apetīti – it īpaši, kad runa ir par tavām ambīcijām…

Ūdensvīrs

Nevajadzētu šodien uzņemties atbildību par kļūdām, kuras tu nevari ietekmēt un to ir izdarījuši kādi citi cilvēki. Lai arī tu viņus gribi pasargāt, tu nevari atbildēt viņu vietā.

Zivis

Vajadzētu šai dienā notikt kaut kam īpašam, visticamāk, tas ir saistīts ar taviem nākotnes plāniem!