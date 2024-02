Foto: Shutterstock

Sargi skujkokus no spožās saules! Dārza darbu kalendārs 12.-18.februārim







Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.

Lapu dienā (12.02.) laista telpaugus. Liek diedzēties sīpolus lokiem, sēj kressalātus un citas sēklas dīgstiem.

Nelabvēlīgajās dienās (13., 14.02.) atturas no jebkādiem sējas darbiem. Ja laika apstākļi piemēroti, novāc nevietā augošus kokus un krūmus.

Augļu diena (15.02.) piemērota augļu un dārzeņu krājumu pārstrādei, kā arī citiem ēdienu gatavošanas darbiem.

Sakņu dienās (16.–18.02.), ja visi darbi dēstu audzēšanai sagatavošanai ir veikti, var pievērsties sējas darbiem. Piemēram, iesēt sakņu selerijas un citus augus, kam dēstu izaudzēšana prasa ilgāku laiku.

Padoms

No spožās februāra saules jāaizsargā skujkoki, citādi var rasties optiskie apdegumi. Sniega sega apkārt skujkokiem vai gar to rindām abās malās jānokaisa ar pelniem vai kūdru, lai tā vairs nav balta un mazāk atstaro saules starus. Tāpat skujkokus var ietīt baltā agrotīklā, ja tas nav izdarīts agrāk, gatavojot dārzu ziemošanai. Atbrīvojot skujeņus no sniega smaguma, nokrata pārmērīgo sniegu no tūjām, pacipresēm, īvēm, veidotiem augiem – lai tie nezaudētu savu veidolu zem sniega smaguma.