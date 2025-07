VIDEO. Lielākā daļa redz zīmi “50”, bet vienmēr jau atrodas gudrinieki! Vīrietis pieķer pārgalvīgu šoferi Krista Draveniece

Ieteikt







Pārgalvīga braukšana ir neatņemama satiksmes sastāvdaļa, dažreiz mēs paši pārkāpjam ceļu satiksmes noteikumus, dažreiz pieķeram citus. Šoreiz kāds X lietotājs pieķēris citu šoferi, apdzīšanas manevrā apdzīvotā vietā.

Reklāma Reklāma

Viņš raksta: “Latvijas apdzīvota vieta – Pūre. To šķērso šoseja un lielākā daļā gadījumu autobraucēji redz “50” zīmi, zina arī motivatora (radara) esamību. Bet atrodas pa kādam Dacia Duster..”

Latvijas apdzīvota vieta – Pūre. To šķērso šoseja un lielākā daļā gadījumu autobraucēji redz "50" zīmi, zina arī motivatora (radara) esamību. Bet atrodas pa kādam Dacia Duster..#AutoIdioti pic.twitter.com/HFsFbWaAsE — Mareks Matisons™ 🇱🇻 ( ex. blue ☂️) 🎗️ (@marruciic) June 30, 2025

Jautājam autoskolas pasniedzējam, docentam Ērikam Griģim, vai šeit fiksēts pārkāpums?

“Apdzīšanas manevrs nesadalās apdzīvotā vietā vai ārpus tās! Pat uz tiltiem nav aizliegts apdzīt, ja vien apdzīšanas manevru neierobežo citi liegumi, kā ceļa zīmes, ceļu apzīmējumi vai citi ierobežojumi!

Ja pirms apdzīvotas vietas ir uzstādīta ceļa zīme “Apdzīvotas vietas sākums”, ko attēlo uz balta fona, tad zīme norāda vietu pilsētā vai ciemā, no kuras ir spēkā Ceļu satiksmes noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās. Noteikumi, kas transportlīdzekļa vadītājam jāievēro pirms apdzīšanas manevra, netiek dalīti pēc apdzīvotas vietas principa!

Tikai apdzīvotā vietā apdzīšanas manevru ierobežo maksimāli atļautais braukšanas ātrums, kas attēlotajā situācijā Pūrē nedrīkst pārsniegt 50 km/h.

Autovadītāju, kas apdzina vairākus automobiļus reizē, iespējams nofiksēja radars par atļautā ātruma pārsniegšanu. Ja tā, tad citi pārkāpumi attēlotajā videosižetā nav redzami. Regulējamā gājēju pāreja ir tālāk un redzamais apdzīšanas manevra nenotiek un nav saistāms ar gājēju pāreju vai gājējiem uz tās vai tuvojoties tai, luksoforam esot izslēgšanas režīmā.

Apdzenot, nevienam no apdzītajiem un arī pretim braucošajiem traucējumi vai bīstamība netika radīta, tādēļ agresīva braukšana nav piemērojama arī pēc definīcijas. Sods par ātruma pārsniegšanu ir iespējams, bet kāds, to jau zinās tikai radara datu pētnieki, redzot pārsniegtā un atļautā ātruma starpību, visticamāk, to jau zina arī pats autovadītājs.”

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]