Šī diena var izrādīties ļoti "eksplodējoša"! Horoskopi 13.augustam







Auns

Šī diena var izrādīties ļoti “eksplodējoša”. Kā tik tev kas nebūs pa prātam, tu paliksi gluži vai traks. Tāpēc zvaigznes tev iesaka to pavadīt vienam pašam, lai vismaz ne ar vienu cilvēku nesabojātu attiecības.

Vērsis

Šodien tu ļoti ātri kritīsi galējībās – cik ātri “uzvilksies”, tik ātri nomierināsies. Bet citiem tas nebūs saprotams un tāpēc ļoti iespējams, ka attiecības šodien ar citiem cilvēkiem tik veiksmīgi nemaz neveidosies.

Dvīņi

Visai iespējams, ka šodien tu iegūsi titulu “zina visu”. Vienīgi ar savu zināšanu paušanu tev varētu rasties kāds sarežģījums – nepratīsi tu to izdarīt visiem pieņemamā formā…

Vēzis

Ja tu mērķa sasniegšanai vēlies riskēt, apsver, vai tas ir to vērts. Var gadīties, ka risks ir pārāk liels un tas neattaisnosies.

Lauva

Šodien tev būs ļoti nepieciešamas labas ziņas. Tu būsi noguris no kritikas, ko kāds ir veltījis tev. Un pareizi dari – domā par labo un ņem pretī tikai to.

Jaunava

Tev nāksies šodien ļoti ātri domāt. Nederēs lēmumu pieņemšana “pēc brīža”. Iespējams, atbildīgus lēmumus nāksies pieņemt tagad, uzreiz un tūlīt.

Svari

Neesi lišķis! Cilvēki atšķir īstu smaidu un patiesas emocijas no izlikšanās. Ja tev šodien rodas tāda situācija, kad it kā ir jāsmaida, bet tu to patiesībā negribi, nedari to. Tā būs labāk, arī tev pašam.

Skorpions

Dažādiem notikumiem ir dažādas sekas. Reizēm šīs sekas cilvēkiem liekas nepatīkamas, taču vēlāk viņi saprot, ka tieši tā tam arī bija jānotiek. Šodien tā notiks ar tevi.

Strēlnieks

No šīs dienas iestāsies tāds periods, kad tu varēsi atļauties kritizēt citus, jo tavos vārdos cilvēki saskatīs savas kļūdas un sapratīs, ko viņi dara nepareizi. Tomēr zvaigznes tev iesaka neaizmirst kādu lietu – lai, ko tu teiktu, esi pieklājīgs.

Mežāzis

Šodien tev, iespējams, vajadzētu atkāpties no saviem principiem. Vēlāk tu sapratīsi, ka tas bija vispareizākais, ko konkrētajā situācijā darīt.

Ūdensvīrs

Brīnišķīga diena jaunām iepazīšanām un kontaktiem. Iespējams arī, ka satiksi senus draugus. Gaidāmas burvīgas vakara stundas.

Zivis

Tu šodien būsi kā “robots” – tādā nozīmē, ka izdarīsi visu, ko esi ieplānojis un nenovirzīsies no ceļa ne centimetru. Ļoti darbīga diena.