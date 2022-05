Foto: Shutterstock

Šī diena var tev sagādāt milzīga gandarījuma sajūtu! Horoskopi 26.maijam







Auns

Šodien, meklējot uzmanību, tu vari iekulties nepatikšanās. Tev jāatceras, ka uzmanības pieprasīšana reizēm var beigties pilnīgi citādi, nekā tu to plānoji.

Vērsis

Tu šodien visai viegli būsi ietekmējams “no malas”. Pacenties, lai tev apkārt būtu tādi cilvēki, kuru emocijas tevi ietekmē pozitīvi. Tas ir svarīgi!

Dvīņi

Tev šodien būs jābūt fiziski izturīgam. Un, lai tev nebūtu garlaicīgi, dzīve tev pasniegs vēl šādus, tādus pārbaudījumus.

Vēzis

Šī nebūs tava labākā diena, tāpēc ir jācenšas jau laicīgi tikt galā ar tām savām rakstura īpašībām, kas traucē apkārtējiem. It kā no vienas puses – kas citiem daļas, tomēr no otras – šodien tas tevi var novest pie nopietniem starpgadījumiem.

Lauva

Tevi šodien var piemeklēt tādas sajūtas, ka kāds tevi ļoti ir noskaudis un tevi šīs sajūta nomāks. Jācenšas mazāk par to domāt un darīt tādas lietas, kas atbrīvo tavu prātu.

Jaunava

Nav iespējams tevi šodien samulsināt – tu esi tu pats un punkts. Nekas apkārt, kas notiek ap tevi, nesatrauc tevi. Brīnišķīga diena, lai ietu uz saviem mērķiem.

Svari

Tava iekšējā pasaule šodien būs ļoti atkarīga no apkārtējiem cilvēkiem – ja tev ar viņiem viss izdosies kā plānots, arī tava pašsajūta būs laba. Ja gadīsies kāds šķērslis, viss var neiet tik gludi.

Skorpions

Šī diena var tev sagādāt milzīga gandarījuma sajūtu. Ja vien pilnai laimei nepieciešams vēl kaut kas, dod ziņu un zvaigznes tev to iedos!

Strēlnieks

Pirmais un svarīgākais tavs šīs dienas uzdevums ir – būt harmonijā pašam ar sevi. Tikai tad tev izdosies visi tie plāni, kas šodien ir tavā pierakstu blociņā.

Mežāzis

Tu šodien riskē pārāk daudz uzņemties uz saviem pleciem, risinot svešas problēmas. Protams, ir labi palīdzēt, taču visam ir robežas. Padomā par to!

Ūdensvīrs

Ja tu ļausi vaļu savām emocijām, tu riskē pazaudēt jau to, kas tev ir. Tāpēc paturi savas emocijas šodien pie sevis, lai cik ļoti tev tās gribētos atskaņot apkārtējiem.

Zivis

Tu būsi enerģiski noskaņots, tomēr veiksme nebūs tavā pusē. Pats galvenais, kas tev ir jāizdara – jāsaprot, ka rīt būs jauna diena un nav jāskrien ar pieri sienā.