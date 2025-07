Foto. pexels.com/Viktoria Slowikowska

Kuri pārtikas produkti satur vairāk C vitamīna nekā apelsīns un citrons? Uztura speciālisti nosauc 7 labākos dārzeņus







C vitamīns, zināms arī kā askorbīnskābe, visbiežāk tiek saistīts ar veselīgas imūnsistēmas veicināšanu. Taču šī vitamīna ietekme uz veselību sniedzas tālu aiz šī (ļoti svarīgā) ieguvuma.

Lai gan mēs parasti saistām C vitamīnu ar imūnsistēmas stiprināšanu, tas dara daudz vairāk. C vitamīna spēja stiprināt imūnsistēmu daļēji ir saistīta ar tā iespaidīgajām antioksidanta īpašībām – tas aizsargā šūnas no bojājumiem, ko izraisa stress, neveselīgs uzturs, piesārņojums un citi modernās pasaules izaicinājumi.

Turklāt tā pretiekaisuma iedarbība palīdz novērst gan akūtas, gan hroniskas slimības.

C vitamīns ir arī būtisks kolagēna sintēzes procesā, kas labvēlīgi ietekmē ne tikai ādas mirdzumu, bet arī locītavu kustīgumu un stiprus audus. Kolagēns ir svarīgs arī veselīgu audu uzturēšanai un brūču sadzīšanai. Turklāt C vitamīns atbalsta uzturvielu uzsūkšanos un enerģijas ražošanu.

Visbeidzot, šis daudzpusīgais vitamīns veicina arī labāku smadzeņu veselību. Tas ir iesaistīts neirotransmiteru darbībā, tādējādi atbalstot smadzeņu veselību un ietekmējot garastāvokli, enerģiju un fokusu.

Saskaņā ar Nacionālo Veselības institūtu ieteikumiem pieaugušām sievietēm, kas vecākas par 19 gadiem, katru dienu jāuzņem vismaz 75 mg C vitamīna, bet pieaugušiem vīriešiem – 90 mg. Daudzi izvēlas citrusu augļus, īpaši apelsīnus, lai sasniegtu šos mērķus, jo viens mazs apelsīns nodrošina aptuveni 50 mg C vitamīna, kas ir 56–67% no dienas normas. Tomēr apelsīni nav vienīgais C vitamīna avots – daudzi citi augļi un dārzeņi var palīdzēt sasniegt nepieciešamo devu.