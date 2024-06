pexels.com/Piotr Arnoldes

Sieru nevar uzglabāt ledusskapī šādā veidā – vērtīgs padoms mājsaimniecēm Ieteikt







Pārstrādāti, sapelējuši, holandiešu, Parmezāna, brī, Rokfora, Čedaras… Tie visi ir sieri, viens no populārākajiem produktiem visos pasaules tirgos. Ir daudz siera veidu, kas atšķiras pēc receptes un garšas īpašībām. Taču tiem ir arī kas kopīgs – stingri uzglabāšanas noteikumi, par kuriem daudzi pat nezina, kā pareizi uzglabāt sieru ledusskapī.

Reklāma Reklāma

Kur ledusskapī vislabāk turēt sieru?

Pretēji izplatītajam uzskatam, siera atnešana no veikala un vienkārši nolikšana jebkurā brīvā plauktā ir nepareiza pieeja. It īpaši, ja jūs to pārvietojat tuvāk sienai, lai tas “glabātos ilgāk”. Patiesība ir tāda, ka šajā gadījumā tas var sasalt, un tad tā garša un tekstūra tiks sabojāta. Vislabāk šo produktu uzglabāt dārzeņu uzglabāšanas nodalījumā – tur tiek uzturēts optimālais temperatūras un mitruma līmenis.