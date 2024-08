Foto: Shutterstock

Sievietes vienisprātis par jautājumu, ko vīriešiem nekad nevajadzētu viņām uzdot Ieteikt







Liela daļa sieviešu ir vienisprātis par jautājumu, ko vīrietim nekad nevajadzētu viņām uzdot, un vīrieši apgalvo, ka šis noteikums viņus daudzkārt ir izglābis, vēsta izklaides ziņu portāls “Tyla“.

Kad jūs domājat par to lietu sarakstu, kuras vīriešiem nekad nevajadzētu teikt sievietei, tas šķiet bezgalīgs. Un, lai gan vīriešiem vienmēr ir bijuši daži nerakstīti noteikumi, kas jāievēro, piemēram, nekad neieskatīties sieviešu rokassomiņās, sievietes nesen vietnē “Reddit” vienojās par jautājumu, ko nekad nevēlētos dzirdēt no vīriešu kārtas pārstāvjiem.

Bija pāris jautājumu, kas tika atzīti par diezgan populāriem. Viens no jautājumiem, kas, šķiet, nokaitinājis sievietes, bija jautājums, vai viņām sākušās mēnešreizes.

Bet lielākā daļa sieviešu piekrita, ka ir vēl sliktāks jautājums, ko var uzdot. Tas ir – vai tu esi stāvoklī?

Tā varētu būt viena no sliktākajām sajūtām, ja tev vaicā, vai esi stāvoklī, kaut gan vienkārši neesi formā. Kāds vīrietis dalījās ar savu pieredzi: “Mana māte mums nepārprotami mācīja, ka neviena sieviete nav stāvoklī, kamēr viņa nepasaka, ka ir stāvoklī.”

Vēl kāds vīrietis dalījās ar savu pieredzi – viņam nācies saskarties ar šo “bīstamo” jautājumu katrai sievietei, pildot darba pienākumus. Veids, kā viņš “izgājis” no situācijas, bijis diezgan amizants. Viņš teica: “Kad es strādāju “Disney World”, viens no mūsu pienākumiem bija atturēt grūtnieces no iekāpšanas amerikāņu kalniņos. Tāpēc es sāku visiem jautāt:” Vai jūs esat stāvoklī?” Vīriešiem, vecāka gada gājuma sievietēm, pusaudžu zēniem (tie bija labākie!), pilnīgi visiem. Tādā veidā sievietei, kas tiešām bija stāvoklī, nebija jājūtas “apdalītai”.”