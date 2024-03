Īru dziedātāja un dziesmu autore Šineida O’Konora koncertā Toenderas tautas mūzikas festivālā Dānijas dienvidrietumu daļā 2013.gada 23.augustā. Foto: AP/SCANPIX

Šineidas O’Konoras mantinieki sašutuši un pieprasa, lai Tramps nekavējoties pātrauc izmantot viņas mūziku kampaņā Ieteikt







Īru dziedātājas Šineidas O’Konoras mantinieki aicinājuši Donaldu Trampu pārtraukt izmantot viņas mūziku savas kampaņas pasākumu laikā. Šis līdz šim ir nesenākais no citiem līdzīgiem lūgumiem, kurus izteikuši virkne mākslinieku, kuri nolēmuši, ka nevēlas nekādi būt saistīti ar bijušo ASV prezidentu, vēstīja ASV medijs “CNN“.

Reklāma Reklāma

Paziņojumā, kas publicēts ar Šineidas ierakstu kompāniju “Chrysalis Records starpniecību”, O’Konoras mantojuma pārstāvis norādījis, ka Dublinā dzimusī dziedātāja būtu izjutusi dziļu riebumu un jutusies dziļi ievainota un apvainota”, ja zinātu, ka Tramps savā kampaņā izmanto viņas izpildīto Prinsa (Prince) dziesmu “Nothing Compares 2 U. ”

“Ir labi zināms, ka visas dzīves garumā Šineida O’Konora dzīvoja saskaņā ar stingru morāles kodeksu, ko raksturo godīgums, laipnība, taisnīgums un pieklājība pret saviem līdzcilvēkiem,” teikts paziņojumā.

„Tāpēc ar sašutumu uzzinājām, ka Donalds Tramps savos politiskajos mītiņos ir izmantojis viņas ikonisko „Nothing Compares 2 U”. Nav pārspīlēts teikt, ka Šineida būtu izjutusi dziļu riebumu, jutusies dziļi sāpināta un apvainota, ja kāds, kuru viņa pati bija nodēvējusi par “bībelisko velnu”, šādā izkropļotā veidā atspoguļotu viņas darbā ietverto vēstījumu”, teikts paziņojumā.

“Kā viņas mantojuma aizgādņi mēs pieprasām, lai Donalds Tramps un viņa līdzgaitnieki nekavējoties pārtrauc izmantot viņas mūziku,” teikts paziņojuma noslēgumā. Medijs “CNN” ir sazinājies ar Trampa pārstāvjiem, lai saņemtu komentārus.

Pagājušā gada jūlijā 56 gadus vecā O’Konora tika atrasta savās mājās Londonā bez dzīvības pazīmēm un jau notikuma vietā tika atzīta par mirušu. Viņas nāve jau sākotnēji netika uzskatīta par aizdomīgu, bet šī gada janvārī oficiāli atzīts, ka viņa mirusi dabīgā nāvē.

Dziedātāja bija plaši pazīstama ar savu tīro un dzidro balsi, kura apvienojumā ar izcilām dziesmu rakstīšanas spējām, bija pamatu pamats viņas mūzikai, kurā viņa pauda savus uzskatus par politiku, garīgumu, vēsturi un filozofiju. Viņas pirmais albums “The Lion and the Cobra” tika izdots 1987. gadā un uzreiz izpelnījās kritikas atzinību, taču tieši O’Konoras 1990. gada dziesma “I Do Not Want What I Haven’t Got” bija tā, kas padarīja viņu par ļoti slavenu izpildītāju. Savukārt viņas izpildītā Prinsa dziesma “Nothing Compares 2 U” 1990. gadā burtiski acumirklī uzšāvās aptauju pirmajās vietās.

Mākslinieces mantinieku izteiktais pieprasījums Trampa kampaņas organizatoriem patlaban ir jaunākais no līdzīgiem citu slavenu mūziķu, kuri ir nobažījušies par savu darbu izmantošanu Trampa priekšvēlēšanu kampaņā, izteiktajiem šāda paša veida lūgumiem.

Reklāma Reklāma

2020. gadā grupa “Rolling Stones” draudēja Trampa kampaņas organizatoriem ar tiesvedības uzsākšanu, ja netiks pārtraukta viņu mūzikas izmantošana Trampa priekšvēlēšanu aģitācijas mītiņos, bet Toma Petija (Tom Petty) ģimene Trampa kampaņai nosūtīja brīdinājumu ar ieteikumu Trampam atturēties no viņa dziesmu izmantošanas pēc tam, kad kādā Trampa mītiņā tika atskaņota dziesma “I Won’t Back Down”.

Arī tādas grupas kā “R.E.M.” un “Linkin Park” ir izteikušas savu sašutumu par to, ka Tramps 2020. gada kampaņas laikā bija izmantojis viņu dziesmas. Savukārt dziedataja Adele jau 2016. gadā republikāņu politiķim paziņoja, ka viņam netiek dota atļauja izmantot viņas mūziku. 2018. gadā grupas “Aerosmith” mūziķis Stīvens Tailers (Steven Tyler) lika savam advokātam nosūtīt Trampa kampaņas vadībai vēstuli par viņu klasiskā hita “Dream On” izmantošanas aizliegumu.