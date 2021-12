Foto: Shutterstock

Šīs dienas notikumi var risināties ārpus tavas kontroles! Horoskopi 17.decembrim Ieteikt







Auns

Šodien viss, ko tu dari, būs prātīgi un racionāli – vakarā varēsi pats sev uzsist pa plecu un paslavēt, ka neesi savārījis nekādas ziepes.

Vērsis

Šodien tev nevajadzētu uzticēties pirmajam satiktajam cilvēkam, īpaši tādam, kurš ļoti uzbāzīgi grib dāļāt savus padomus. Iespējams, viņš ir krāpnieks.

Dvīņi

Tu pagaidām esi tālu no īstā risinājuma savai problēmai, tomēr tu lēnītēm uz to virzies un tas vien jau ir daudz!

Vēzis

Centies izvairīties no visa nezināmā un, it īpaši, no nezināmiem cilvēkiem. Šodien tev tuvumā jālaiž tikai tie, kurus tu pazīsti sen un labi zini.

Lauva

Tavas ambīcijas lidos augstu, bet iespējas vilks atpakaļ pie zemes. Reizēm ir jāatrod zelta vidusceļš un tev šodien par to nāksies palauzīt galvu.

Jaunava

Uzdāvini šodien kaut ko kādam. Vienalga ko, vienalga ar kādu iemeslu, vienkārši pasniedz cilvēkam dāvanu. Tu arī savu dienu padarīsi ļoti priecīgu!

Svari

Iespējams, ka tu esi pārāk strauji virzījies uz savu mērķi un tāpēc jūties mazliet apjucis. Bet visiem tādas reizes gadās. Tas nav nekas slikts. Rīt būs jauna diena un jaunas iespējas.

Skorpions

Šodien tu būsi izcils optimists. Viss izdosies arī bez īpašas piepūles no tavas puses. Tomēr tev jāsaprot, ka vakara stundās var gadīties pa kādai nebūt ķibelītei… Un nevajag to uztvert kā traģēdiju.

Strēlnieks

Jo aktīvāk tu centies “forsēt”, jo mazāk tev kaut kas izdodas. Atslābsti, izdari visu mierīgi, bez steigas – tad arī viss sanāks lieliski.

Mežāzis

Turi tuvumā savus ienaidniekus – šis sakāmvārds patiesībā slēpj sevī ļoti daudz patiesības un šodien tev šis ieteikums ļoti noderēs. Esi gudrāks par viņiem!

Ūdensvīrs

Šīs dienas notikumi var risināties ārpus tavas kontroles. Starp citu, tas nemaz tavā gadījumā nenāks par sliktu!

Zivis

Šodien tu būsi pārāk piekāpīgs, pārāk aizdomīgs, pārāk pesimistisks… No visa kā “pārāk”. Ja tu ieturētu “vidusceļu”, tev veiktos daudz labāk.