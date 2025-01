Kultūras ministre Agnese Lāce pasniedz “5 lakstus” godalgotās animācijas filmas “Straume” režisoram Gintam Zilbalodim. Ekerānuzņēmums no soctīkla “X”/Alla Kudiņa/LTV video

@KM_kultura ministre Lāce atvēlēja G.Zilbalodim, sagaidot viņu lidostā, rodas jautājums – vai tiešām nauda skaistam pušķim neatradās?” tāds jautājums radies Allai, kura šodien publicējusi savu ierakstu soctīklā “X”, kur redzams foto, kā kultūras ministre Agnese Lāce (“Progresīvie”) pasniedz ziedus “Zelta globusa” godalgotās latviešu animācijas filmas “Straume” režisoram Gintam Zilbalodim. Kultūras ministre “nabadzīgo” pušķi pasniedza, sagaidot režisoru Rīgas lidostā.

Ministriem Latvijā ir piemaksas pie algas reprezentatīviem izdevumiem (lielas). Skatoties tos žēlīgos 5 lakstus, kurus @KM_kultura ministre Lāce atvēlēja G.Zilbalodim, sagaidot viņu lidostā, rodas jautājums – vai tiešām nauda skaistam pušķim neatradās? pic.twitter.com/QWDH5XiDVy — Alla Kudiņa (@AllaKudina) January 11, 2025

Ieraugot šo foto, arī citiem soctīklotājiem ir, ko teikt. Viedokļi ir dažādi.

“Gerberas spīdīgā papīrā un ar taurenīšiem? Man patīk askētiski pušķi, šis konkrētais ļoti smuks,” komentē kāda sieviete.

Māra jautā: “Vīriešiem lielus pušķus nedāvina. Vai tomēr?”

“Puķu pušķa lielums vai kādas puķes izvēlētas- tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka pati ministre sagaida pasaules slavu ieguvušas filmas režisoru lidostā. Tas ir daudz svarīgāks fakts,” raksta Andris.

Žurnāliste Elita Veidemane pauž: “varēja pasniegt pērnā gada smilgas. būtu iekļaujoši un stilīgi.”

“Nezāle uzdavināja nezāli…” piebilst kāds cits.

“Ja būtu liels pušķis, tad tu raudātu ka tērē valsts naudu,” uzskata Aldis. Viņam atbild ieraksta autore Alla: “Neraudātu 🙂 , jo kā jau minēju, budžetā nauda politiķiem reprezentācijas izdevumiem ir paredzēta. Šī bija tā reize, kad drusku lielāka uzmanība un atzinība režisoram būtu noderējusi. Te vairāk runa par ministres nespēju novērtēt notikuma mērogu, paviršo attieksmi pret sasniegto.

“Var salīdzināt ar ziediem, kurus pielīdēji pasniedza prokrieviskās partijas pārstāvei Lācei pēc iecelšanas par ministri, un var salīdzināt Zilbaloža patiesos panākumus ar Lāces kaitniecības panākumiem,” iestarpina Juris.

Var salīdzināt ar ziediem, kurus pielīdēji pasniedza prokrieviskās partijas pārstāvei Lācei pēc iecelšanas par ministri, un var salīdzināt Zilbaloža patiesos panākumus ar Lāces kaitniecības panākumiem. pic.twitter.com/GYyfnxAPY0 — Juris Vējš 🇱🇻🇺🇦 (@jautaa_veel) January 11, 2025

Iveta ierosina: “Jūs varētu uzrakstīt vadlīnijas ministriem, kuru sveikt, kā sveikt, kur skatīties, ko teikt, ko pasniegt.”

“Cik nožēlojami… kaut lidostas puķu skapī būtu nopirkusi. Šie no maximas izskatās,” domā Trifele.

“”Laksti” pirkt pa 10 💶, norakstīti tiks 100!” uzskata vēl kāds soctīklotājs.

“Kas bija vāzē jau nobiris, to arī pasniedza…ko tur tērēsies lieki,” komentē Kaspars.

Jau vēstīts, ka valdība finansiāli apbalvos animācijas filmas “Straume” veidotājus par “Zelta globusa” iegūšanu, pirmdien pēc valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmes teica Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), ziņoja LETA.

Apbalvojuma apmērs pagaidām nav zināms, tādu lēmumu sagatavos un valdībā iesniegs Kultūras ministrija. “Straume” ir ieguvusi vairākas starptautiskas atzinības, bet šāds apbalvojums Latvijai nav bijis, tāpēc tāds sasniegums ir pelnījis kopīgu valdības novērtējumu, akcentēja premjere.

Kā ziņots, ASV Beverlihilsā svētdien “Zelta globusu” balvu ceremonijā ar labākās animācijas filmas balvu godalgota latviešu režisora Ginta Zilbaloža filma “Straume”.

Uz balvu šajā kategorijā pretendēja vēl piecas filmas – “Inside Out 2”, “Moana 2”, “Memoir of a Snail”, “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” un “The Wild Robot”.

Animācijas filma “Straume” ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas “Straume” radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.

