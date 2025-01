Animācijas filma “Straume” ieguvusi ASV balvu “Zelta globuss”. Ekeranuzņēmums no soctīkla “Facebook”. Forum Cinema LV foto

Animācijas fimas “Straume” panākumi mudinājuši noskaidrot, cik Latvijas māju nosaukumos ietverts vārds “straume” Ieteikt







Latvijā 622 māju nosaukumos ietverts vārds “straume”, liecina Valsts zemes dienesta apkopotā informācija, godinot animācijas filmas “Straume” panākumus ar Latvijai iegūto pirmo “Zelta globusa” balvu.

Reklāma Reklāma

405 mājām dots nosaukums “Straume”, 168 – “Straumes”, 34 – “Straumītes”, četrām – “Jaunstraumes”, bet trim – “Lielstraumes”.

Vēl Latvijā ir pa vienai mājai ar nosaukumu “Straumeskalns”, “Upeslīču Straumes”, “Strautiņi Straumītes”, “Lejas Straumītes”, “Dižstraumes”, “Austrumu Straumes”, “Daugavas Straumes” un “Veikals “Straume””.

Latvijā tāpat ir 14 Straumes ielas. Jēkabniekos Jelgavas novadā ir Mazā Straumes iela, bet Ogres novadā, Ogresgalā – Dārziņu Straumes iela.

Višķu pagastā Augšdaugavas novadā atrodas ciems “Straumes”, bet Glūdas pagastā Jelgavas novadā – ciems “Straume”.

Arī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) pacentusies un apkopojusi, cik daudz Latvijas iedzīvotājiem ir uzvārds Straume. Soctīkla vietnē “Facebook” CSP šonedēļ raksta: “Milzīgs lepnums par Filma Straume panākumiem un Latvijas pirmo iegūto “Zelta Globusa” balvu! Turam īkšķus par skaistās filmas panākumiem arī turpmāk! Tikmēr – vai zināji, ka Latvijā dzīvo 601 cilvēks ar uzvārdu Straume, 82 Kaķīšu un 41 Kaķu uzvārda nēsātājs?”

Kā ziņots, ASV Beverlihilsā pagājušajā svētdienā “Zelta globusu” balvu ceremonijā ar labākās animācijas filmas balvu godalgota latviešu režisora Ginta Zilbaloža filma “Straume”.

Uz balvu šajā kategorijā pretendēja vēl piecas filmas – “Inside Out 2”, “Moana 2”, “Memoir of a Snail”, “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” un “The Wild Robot”.

Animācijas filma “Straume” ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Reklāma Reklāma

Filmas “Straume” radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.