Šodien iespējami pārpratumi un strīdi! Horoskopi 17.martam







Auns

Šodien iespējami nopietni pārpratumi un strīdi, kas būs saistīti ar morāles jautājumiem. Ieteikums – centies turēties tālāk no kašķīgiem cilvēkiem.

Vērsis

Tava māja – tavs cietoksnis, protams, un tu tajā saimnieks. Šodien tev gribēsies tā justies un valdīt, tomēr atceries, ka tavas prasības citiem cilvēkiem reizēm var likties gluži vai neadekvātas…

Dvīņi

Ja šodien kāds kaut ko min par tavu izskatu, piemēram, par tavu svaru – izliecies, ka to nedzirdi un neklausies šajā cilvēkā. Un nekādā gadījumā neuzsāc par šo tēmu diskusijas. Gadīsies tikai karsti strīdi…

Vēzis

Tu šodien būsi kompānijas dvēsele, protams, ja vien pats to vēlēsies. Un tas nekas, ka tu nevari aiziet un satikt draugus klātienē, tu vari to izdarīt internetā!

Lauva

Tu gūsi panākumus, lai gan rezultāts būs atkarīgs vairāk no apstākļiem, nekā no tevis paša. Nepārvērtē šo faktoru!

Jaunava

Bez šaubām, tieši ar haosu viss sākās, taču organizēt to apzināti savā dzīvē laikam tomēr nevajadzētu… Diez vai tev būs kosmosa izdarība, lai tu pēc tam to sakārtotu…

Svari

Tu būsi mazliet “atrauts” no realitātes. No otras puses – to viegli var “sakārtot”, galvenais, lai tu pats to vēlētos un meklētu risinājumu.

Skorpions

Visbrīnišķīgākās atklāsmes, kā zināms, dzimst tad, kad tu to negaidi. Tieši šodien tas tā arī notiks ar tevi.

Strēlnieks

Parūpējies par savām finansēm, jo var gadīties, ka tu nebūsi skaitījis līdzi un būsi stipri pārtērējies. Labāk to sākt apzināties pēc iespējas ātrāk.

Mežāzis

Ja tavā dzīvē gadās kāda neveiksmīga diena, tad tas nenozīmē, ka ir pienācis pasaules gals. Bet šodien tu uzvedīsies tā, it kā būtu pienācis otrais variants…

Ūdensvīrs

Tavā varā šodien ir izdarīt tā, lai kāds tev mīļš cilvēks justos labi. Pacenties to izdarīt, jo šim cilvēkam tas patiešām nozīmēs daudz.

Zivis

Tu riskē “sapīties” meistarībā, tāpēc stipri piedomā šodien pie tā, ko un kam tu saki. Labāk pasaki mazāk, bet patiesību.