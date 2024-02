Foto: Unsplash

Šodien no tevis burtiski lidos dzirksteles! Horoskopi 2. februārim







Auns

Šodien pasaule būs tieši tāda, kādu tu vēlētos, protams, iespēju robežās. Izmanto šo iespēju pilnībā, tas neturpināsies ilgi!

Vērsis

Šodien dari tikai tas lietas, ar kurām nodarbojies jau ilgāku laiku un kuras spēj izdarīt gandrīz automātiski. Maz ticams, ka kaut kas jauns šodien varēs sagādāt prieku.

Dvīņi

Šodien tev vajadzētu būt uzmanīgākam pret detaļām. Tas ievērojami var paildzināt procesu, bet nākotnē būs jūtami ieguvumi.

Vēzis

Tevī iemiesosies tikko pamodies zvērs. Ja nevēlies nekādas veselības problēmas, labāk laid viņu vaļā, lai gan tā rezultātā var tikt sabojāta vieta, kur viņš tiks atbrīvots.

Lauva

Šodien no tevis burtiski lidos dzirksteles. Iesaki tiem, kuri būs tuvumā, uzvilkt gumijas cimdus, tie noderēs! Izvairies no elektroierīcēm, īpaši tām, kas jau ir pieslēgtas pie elektriskā tīkla.

Jaunava

Šodien tev būs grūti novest līdz galam iesāktās lietas, nemitīgi kaut kas traucēs. Ja ir vēlme darbu veikt efektīvi, tad labāk to atlikt uz citu dienu.

Svari

Ne vienmēr tu vari uzvarēt. Esi gatavs to šodien pieņemt. Samierinies, ka ne vienmēr viss notiek tā, kā tu biji to izsapņojis! Rīt būs citas durvis vaļā!

Skorpions

Iespējams, ka šodien tu piekritīsi izdarīt to, ko vēlāk nožēlosi. Neatkarīgi no tā, cik ļoti tu to vēlētos darīt, izvērtē plusus un mīnusus, iespējams, mainīsi savu lēmumu.

Strēlnieks

Mēģini šodien nevienam neizrādīt savu ievainojamību! To kāds var izmantot vissliktākajā iespējamajā veidā.

Mežāzis

Tu vari kļūt par kāda greizsirdības objektu. Pacenties nekļūt par līdzdalībnieku lielā un karstā strīdā – centies šīs greizsirdības scēnas vienkārši ignorēt!

Ūdensvīrs

Šī diena nesīs tev dažas pārmaiņas, pareizāk sakot, iespēju kaut ko mainīt. Būtu grēks neizmantot šādu iespēju!

Zivis

Būsi pārpildīts ar radošo enerģiju, tāpēc mēģini īstenot savas labākās idejas vai atrodi veidu, kā dažādot savu ikdienu.