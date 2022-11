Foto: Shutterstock

Šodien tevi var burtiski apkraut ar problēmām! Horoskopi 17.novembrim Ieteikt







Auns

Šodien parūpējies par savu ārieni un neaizmirsti arī par veselību. Gan atpūtīsies, gan atslābināsies un baudīsi jaukas sajūtas, turklāt vēl uzlabosi izskatu. Protams, ja to visu izdarīsi!

Vērsis

Šo dienu vērts sākt pēc iespējas agrāk. Veiksmīgākā būs tieši dienas pirmā puse, aptuveni līdz dienas vidum, tāpēc nelaid garām labas iespējas, nespējot pamosties un vienkārši slinkojot.

Dvīņi

Labāk būs, ja tu šodien ieņemsi nogaidošu pozīciju. Nav vērts steigties, un nekādā gadījumā nevajadzētu likt pamatakmeņus kaut kam nozīmīgam. Situācija pavisam drīz mainīsies un viss notiks citādi, nekā tu paredzēji.

Vēzis

Kaut kas, ko tu uztver kā šķērsli, var būt likteņa sūtīta palīdzība tavu mērķu sasniegšanai. Kas tas ir? To vislabāk sapratīsi pats šīs dienas laikā.

Lauva

Apkārtējie meklēs slēptu jēgu tavos pateiktajos vārdos un pēc tam vēl apvainosies par to, ko paši tur saskatījuši. Izskaidro visu pats, lai nerastos pārpratumi, jo šodien tam pastāv liela iespēja,

Jaunava

Vari nonākt sarežģītas izvēles priekšā, turklāt tur, kur to nepavisam negaidīji. Neapgrūtini sevi ar žēlošanos, labāk izdari secinājumus un mācies no tiem.

Svari

Šodien tevi var burtiski apkraut ar problēmām, kurām nebūs nekādas saistības ar tavu jomu vai tevi pašu. Iemācies pateikt “nē” un norādīt to, ka šīm problēmām ar tevi nav nekāda sakara.

Skorpions

Var būt grūti saglabāt objektivitāti – pārāk spēcīgi tevi virmos vēlēšanās parādīt viņa īsto vietu kādam, kurš tev jau ilgāku laiku traucē dzīvot. Bet nevajag sevi arī tik ļoti satraukt – tas nenāk par labu tev pašam.

Strēlnieks

Ja tu nespēj izpildīt pats savus pienākumus, ko tu vari prasīt no citiem? Izrādi vēlēšanos un spēju atbildēt par saviem vārdiem, un visiem kļūs vieglāk, tajā skaitā tev pašam arī.

Mežāzis

Šodien tu nevarēsi kontrolēt situāciju pilnībā, lai gan no malas izskatīsies, ka tu to dari. Iespējams, nāksies meklēt atbalstu no malas. Nekautrējies palūgt palīdzību.

Ūdensvīrs

Tu zini, ko esi vērts – tāpēc prasi savu daļu atlīdzības projektos, kuros piedalies. Šodien, lai cik dīvaini izklausās, praktiski visi tavi lūgumi tiks sadzirdēti un arī apmierināti.

Zivis

Rēķinoties ar vēl kādu, izņemot sevi, gaidāma liela kņada un juceklis. Tāpēc, ja vien iespējams, atliec citu iesaistīšanu savos plānos uz dažām dienām.