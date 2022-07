Foto: Shutterstock

Šodienu tu gribētu ļoti mainīt, bet laiku pagriezt atpakaļ nav iespējams… Horoskopi 6.jūlijam







Auns

Šodienu tu gribētu ļoti mainīt, bet laiku pagriezt atpakaļ nav iespējams. Diemžēl. Tāpēc tev nāksies pirms tu izdarīsi savas kļūdas tomēr censties tās samazināt līdz minimumam.

Vērsis

Pacenties šodien sasniegt to, ko gribēji visu laiku, bet kaut kādu iemeslu dēļ to atliki – te laika trūkuma dēļ, te par maz vēlmes to darīt. Šī diena būs īstā, lai tomēr visu saliktu pa plauktiņiem!

Dvīņi

Šodien jācenšas dienu pavadīt tādā cilvēku kompānijā, kuri tev liek smaidīt un priecāties. Jo tādi cilvēki, kuru vidū tu jūties slikti, tavu dienu padarīs pavisam bēdīgu.

Vēzis

Pacenties šodien nepiemirst, ka komandas spēlē galvenais ir tas, kā tu saproties ar saviem komandas biedriem. Vienam pašam šodien tev nekas nesanāks, tas tev ir jāapzinās jau rīta stundās.

Lauva

Necenties šodien kādam par sevi radīt pārsteidzošu iespaidu – vienkārši esi tu pats. Tieši tas cilvēkiem patiks – tavs dabiskums.

Jaunava

Var gadīties, ka tu šodien kļūsi par kāda cita trakas idejas upuri. Diemžēl šī ideja nebūs pārāk laba un tev nebūs drosmes viņam atteikt.

Svari

Šodien ļoti svarīgas būs detaļas, sīkumi, tos nekādā gadījumā nedrīkst palaist garām. Jo bez detaļām nav veseluma.

Skorpions

Ir pamats domāt, ka diena izrādīsies veiksmīga finanšu jautājumos. Tavas izredzēt labi nopelnīt teju vai divkāršosies.

Strēlnieks

Šī diena būs nozīmīga tādā ziņā, ka tev nāksies izpildīt visus savus “parādus” un dotos “solījumus”. Kamēr vien tu netiksi ar tiem galā, nekas uz priekšu nenotiks vispār.

Mežāzis

Tu šodien būsi izcils speciālists tajā jomā, ko varētu saukt par “kā sasniegt neiespējamo”. Tikai nepārvērtē savas spējas!

Ūdensvīrs

Sadarbība ar saviem tuviniekiem nebūs visai veiksmīga. Daudz labāk un vieglāk tu sapratīsies ar svešiem cilvēkiem, kuriem tu neesi emocionāli pieķēries. Ar draugiem un radiem strīdi vien sanāks…

Zivis

Var gadīties, ka tev šodien izveidojas veiksmīga sadarbība kādā jomā, par kuru tu pat nebiji tā domājis un kur nu vēl cerējis. Izbaudi!