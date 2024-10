Foto: Scanpix;MJT/AdMedia/SIPA/LETA

Šokējošas atklāsmes: rokenrola karaļa Preslija meita sava dēla mirstīgās atliekas divus mēnešus turējusi viesistabā Ieteikt







Šonedēļ iznāca rokenrola karaļa Elvisa Preslija vienīgās meitas Lizas Marijas Preslijas memuāri “From Here to the Great Unknown”, kurus pēc viņas nāves 2023. gada janvārī pabeidza meita, aktrise Railija Keo. Memuāros atklātā informācija pamatīgi pārsteidza Preslijas cienītājus, ziņo ladbible.com.

Reklāma Reklāma

Viņas dēls Bendžamina Keo 2020. gada 12. jūlijā 27 gadu vecumā izdarīja pašnāvību. Liza Marija nespēja viņu uzreiz apglabāt un turēja mājās vēl divus mēnešus, uzglabājot viņa ķermeni viesistabā (sausā ledū). Grāmatā skaidrots, ka Liza Marija bija dziļi satriekta par dēla nāvi un nebija pārliecināta, kur viņu apglabāt – Greislendā vai Havaju salās, tāpēc apbedīšana tika aizkavēta.

Pēc Lizas Marijas meitas teiktā, viņas mamma vēlējusies saglabāt kontroli pār situāciju.

Saskaņā ar Kalifornijas štata likumiem tūlītēja apbedīšana nav obligāta, un Preslija memuāros skaidroja: “Es satiku empātisku apbedīšanas biroja īpašnieci. Es viņai stāstīju, cik daudz man nozīmēja mana tēva klātbūtne mājās pēc viņa nāves, jo varēju ar viņu pavadīt laiku un runāt. Viņa piedāvāja atvest Benu mājās, lai es varētu paturēt viņu pie sevis.” Viņa turpināja: “Es pieradu rūpēties par viņu un just viņa klātbūtni. Lai gan daudziem tas šķistu biedējoši, mani tas neuztrauca.”

Railija Keo ir stājusies pretī visiem kritiķiem, lai aizstāvētu savu māti pēc šīm šokējošajām atklāsmēm. Daudzi viņas rīcību sauca par “neveselīgu.” Viņa norādīja, ka Lizai Marijai nebūtu rūpējis sabiedrības viedoklis par šo neparasto lēmumu. “Tajā laikā bija Covid-19 pandēmija, un apbedīšanas plāni bija neskaidri. Bija grūtības nokļūt līdz Greislendai, un viss bija sarežģīti, jo Covid laikā nebija skaidrs, kurš varēs ierasties, tāpēc bija nepieciešama rūpīga plānošana,” skaidroja Railija.

Pēc diviem mēnešiem Bendžamins tika apbedīts Greislendā, blakus savam slavenajam vectēvam Elvisam Preslijam.