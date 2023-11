Foto: Gatis Dieziņš/LETA

Spīdi tumsā! Kā pašam pagatavot atstarotājus apģērbam? 8 idejas







Tikai, sēžot automašīnā, var redzēt, ka gājējiem ļoti vajadzīgi atstarotāji. Arī slēpotāji zina, ka svarīgi tikt pamanītam krēslainā mežā vai uz pieticīgi apgaismota kalna.

Veikalā var iegādāties dažādus atstarotājus – piekariņus, klipšus, uzlīmes un citus. Tos iestrādā bērnu apģērbā un nereti arī somu dizainā. Taču ko darīt, ja apģērbam un aksesuāriem ražotājs nav paredzējis atstarojošas detaļas, bet veikalos atstarotāju dizains neapmierina? Jāgatavo pašam!

1. No atstarojošas lentes, kas nopērkama dažādā platumā, sākot no 10 mm līdz 40 mm (cena no 0,48 līdz 1,38 eiro/m), var uzšūt dekoratīvu svītru uz cepures.

2. No smalki sagrieztas atstarojošās lentes izgatavot bārkstis šallei.

3. No atstarojoša auduma uzšūt virsvalkus siltajiem dūrainīšiem.

4. Veste, džemperis un jebkurš cits ierasts apģērbs iegūs pavisam citu spilgtumu, ja tam būs aplikācija no atstarojoša auduma.

5. Biksēm var pielikt spožus atstarojošas lentes bikšturus. Jo lielāks laukums noklāts ar atstarojošo materiālu, jo vairāk pamanāms tumsā… Var uzšūt atstarojošu drošības siksnu ar regulējamu garumu. To, piemēram, apliek šķērsām ap vēderu jebkuram virsapģērbam.

6. Slēpošanas biksēs caurums? Tās lāpot, apakšā var likt dekoratīvus atstarojošās lentes ielāpus. Lenti var uzšūt gar bikšu apakšu un arī sānos. Tad pamanīs citi slēpotāji.

7. Desmit krāsu gammā no klasiski melnā līdz aktuālajiem neona toņiem ir nopērkama bieza akrila dzija, kurai pievienots atstarojošs diegs, kas dienas gaismā ir gandrīz neredzams, taču tumsā ļauj pamanīt jau no liela attāluma. Ar 10. izmēra adatām no vienas fices (maksā 8–9 eiro) var uzadīt siltu cepuri ar bumbuli.

8. Jebkurai dzijai var pievienot atstarojošo pavedienu. Bet, ja šķiet, ka tas adījumā pazudīs un nebūs efektīgs, uz jau gatavas cepures vai šalles, vai cimdiem var uzšūt ornamentu, savu vārdu vai tikai pabiezākas svītras.