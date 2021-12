Foto: Valsts policija

Latvijas superpolicists Narko. Vai “policijas suns” dara visu to pašu, ko slavenais seriāla “Komisārs Reksis”? Ieteikt







Laura Blumberga, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Kinologs Kristaps Jakubonis savu dienesta suni Latvijā satika, kad tam bija gads un daži mēneši. Beļģu aitusuns Narko atceļoja uz Latviju no Somijas. Savu darbu Valsts policijā kopā ar Kristapu viņš sāka soli pa solim – sākumā piecu nedēļu ilgos pamat­apmācības kursos, kurus beidzot bija jānokārto eksāmens.

Bet beigās četrkājainais draugs kopā ar Kristapu sāka apgūt sarežģītākas lietas – cilvēku meklēšanu, “iešanu pa pēdu”, kā arī – narkotisko vielu meklēšanu. Tā Narko kopā ar Kristapu strādā Valsts policijā jau gandrīz četrus gadus.

Foto: Valsts policija

Ikdienā Narko kopā ar Kristapu, veicot policijas uzdevumus, dežurē gan maiņu darbā, gan brauc uz izsaukumiem. Jo tieši narkotisko vielu meklēšanā šis suns ir viens no tiem nedaudzajiem Latvijas dienesta suņiem, kas ir apmācīts to darīt. Citādi, kā smejas saimnieks, viņam ir parasta suņa ikdiena.

“Ikdienā ar šo suni sanāk pavadīt kopā diezgan daudz laika, šie suņi ir aktīvi un ir nepieciešamas gan regulāras pastaigas, gan rotaļas,” stāsta Kristaps, tomēr piebilst, tā kā suns gan darbā, gan brīvajā laikā ir pietiekami noslogots, mājās tas ir kluss un mierīgs. “Pārsvarā, būdams mājās, viņš guļ un lieki neuzbāžas,” viņš stāsta.

“Beļģa” izvēle jāapsver kārtīgi

Ņemot vērā, ka Narko kā dienesta suns ir Valsts policijas īpašums, kinologs teic, viņam ļoti paveicās, ka tika tieši šis suns un tieši šī šķirne – lai arī Beļģu aitusuņi, saukti arī par “malinuā”, ir ārkārtīgi aktīvi un to audzināšanā un turēšanā ir nepieciešams ieguldīt daudz laika un darba, tieši šādu četrkājaino kompanjonu Kristaps bija sev vēlējies redzēt blakus ikdienā.

“Cilvēkiem, kas saka, ka vēlētos savā īpašumā Beļģu aitusuni, es ieteiktu tomēr kārtīgi apdomāt savu izvēli – lai šis suns mājās būtu mierīgs, neko nepostītu un nedarītu citas trakas lietas, jārēķinās, ka viņam būs jāveltī daudz laika. Viņu nevarēs atstāt mājās gulēt uz dīvāna, kamēr pats esi darbā un vakarā iziet pastaigāties nelielu aplīti ap māju – ar tādu slodzi šim krietnajam palīgam ir krietni, krietni par maz,” skaidro kinologs, taču saka – ja cilvēks apzinās, kāda ir šī šķirne un patiešām prognozē, ka spēs nodrošināt visu nepieciešamo gan laika, gan apmācību ziņā, Beļģu aitusuns ir patiesi brīnišķīgs draugs, bet Kristapa gadījumā – arī kolēģis.

Seriāli par supersuņiem – “zinātniskā fantastika”

Foto: Valsts policija

Runājot par suņa apmācību, Kristaps teic, ka apmācīt var teju katru suni, taču vissvarīgākā lieta, kas ir nepieciešama un parasti pietrūkst saimniekiem, ir pacietība, pacietība un vēlreiz pacietība.

“Arī man gadās, ka vienu dienu suns strādā izcili, bet citu – vairs ne īpaši vai zaudējis motivāciju. Motivācija ir ļoti būtisks nosacījums darbā ar suni – ja suns nav motivēts, darba rezultāta nebūs! Ar varu, pliku gribu panākt neko nevar – katram sunim šī motivācija ir atšķirīga – vienam tas ir jebkāds kārums – cīsiņi, siers, citreiz jēla gaļa, bet kādam citam – rotaļas vai uzslavas.

Narko ļoti patīk visdažādākās mantiņas. Viņš zina – ja padarīs darbu labi, mēs ar viņu rotaļāsimies ar mantiņām. Taču parasti cilvēki atmet ar roku, jo pašiem pietrūkst pacietības, lai strādātu ar suni. Vaina nav sunī, bet tevī pašā! Ja kaut kas nesanāk, meklē pats savas kļūdas. Ja pavisam netiec galā, dodies uz suņu skolu pie pieredzējuša kinologa,” stāsta Narko saimnieks Kristaps.

Kinologs joko, ka nereti cilvēkiem šķiet, ja tas ir “policijas suns”, tad noteikti dara visu to pašu, ko slavenais seriāla “Komisārs Reksis”.

“Patiesībā, lai iegūtu tādu rezultātu, kāds ir redzams daļā šī seriāla, sunī ir jāiegulda gadiem ilgs darbs. Protams, dažas lietas var iemācīt ātri, pāris reizes un suns jau saprot, ko tu no viņa vēlies, taču diemžēl lielākā daļa seriālā redzamās lietas ir kā “zinātniskā fantastika”,” smejas Kristaps.

“Nevar suni atvest uz vietu, kur pirms trim dienām kāds gājis un prasīt viņam atrast pēdas – tā tas nenotiek!”

Mežā atrod noklīdušu sirmgalvi

Viens no spilgtākajiem notikumiem, kas palicis Kristapam atmiņā kā izcils un pat aizkustinošs Narko darbs, bija kādas 82 gadus vecas kundzes meklēšana mežā. Kristaps atceras – kādā pagājušā gada oktobra vakarā Olaines policijas iecirknī tika saņemta informācija no kādas sievietes, kura uztraukusies ziņoja, ka viņas radiniece, kundze gados, no rīta devusies ogot Medema purva apkārtnē, un vēl aizvien nav atgriezusies mājās.

Olaines policisti lūguši palīdzību Kristapam un Narko, lai četrkājainais kolēģis pēc iespējas ātrāk atrastu iespējamās pēdas – kurp sirmgalve devusies un acīmredzot apmaldījusies.

“Apmēram piecu kilometru attālumā no vietas, kur kundze bija iegājusi mežā, pirms desmitiem vakarā Narko atrada kundzi – sveiku un veselu. Mēs palīdzējām viņai izkļūt no meža pie mediķiem – viņai, galu galā, viss bija labi,” atceras Kristaps un teic, ka šādās reizēs gandarījums, protams, esot milzīgs.

Kad dienests beidzies

Foto: Valsts policija

Šobrīd Narko ir aktīvā dienestā kopā ar Kristapu un jau četrus gadus dzīvo ikdienā ar viņu kopā. “Visas mūsu dienas paiet kopā – darbā un mājās,” smejas Kristaps. Vaicāts, cik gadus vidēji suns var dienēt policijā, kinologs teic, ka tas ir atkarīgs no dažādiem faktoriem.

“Ja suns ir pie labas veselības, viņš var dienēt pat 10 gadus un ilgāk. Ja veselība vairs neļauj pildīt dienesta pienākumus, tad suns tiek, tā teikt, “norakstīts”, un tā kā viņš skaitās valsts īpašums – pēc likumdošanas, kad dzīvnieks vairs nav dienestā, viņš ir jāizsola – kā jebkurš īpašums. Protams, kinologi vienmēr cenšas šajās izsolēs pieteikties paši, lai suns, kas dzīvojis viņa ģimenē, bijis viņa apmācīts, visu zina gan par viņa raksturu, gan veselību, gan, piemēram, uzturu, pēc dienesta beigām arī paliktu dzīvot kopā ar viņu,” stāsta Kristaps.

Priekšrocības

• Modrs, inteliģents, lojāls, brīnišķīgs ģimenes loceklis, ja tiek audzināts pareizi

• Labi saprotas arī ar maziem bērniem, ja tiek radināts pie tiem jau kopš kucēna vecuma

• Enerģisks un dzīvespriecīgs

• Izcils sargs

• Ļoti piemērota šķirne dienestā – armijā, policijā, robežsardzē

• Piemīt ļoti augstas darba spējas un izcila izturība

• Var mājot dzīvoklī, ja sunim tiek nodrošināta regulāra, šķirnei atbilstoša fiziskā slodze

• Suņa kopšana nav sarežģīta – regulāri jāizķemmē apmatojums, mazgāt gan suni drīkst tikai nepieciešamības gadījumā, jo ūdens izjauc kažoka ūdensnecaurlaidīgās funkcijas

Trūkumi

• Nav piemērota šķirne iesācējiem

• Suns ikdienā prasa daudz laika

• Audzinot šo suni, jābūt priekšzināšanām un izpratnei

• Mēdz būt neuzticīgi pret svešiniekiem un reizēm arī bikli vai pārāk bailīgi

• Suņa fiziskajām aktivitātēm jābūt regulārām un saimniekam tām jāveltī daudz brīvā laika arī ikdienā

• Izteikti pieķeras vienam vai diviem ģimenes locekļiem

• Šie suņi var nepieciešamības gadījumā dzīvot arī ārā, tomēr labāk jutīsies iekštelpās kopā ar saimnieku

• Var būt zooagresija pret citiem suņiem

Uzziņa

Par šķirnes izcelsmi, rakstura īpašībām un aprūpi stāsta kinoloģe Ilze Fogele.

Kā noprotams pēc šķirnes nosaukuma, Beļģu aitusuns, saukts arī par “malinuā”, ir cēlies Beļģijas pilsētā Malinesā, un šī šķirne ir viena no četrām Beļģijas aitusuņu šķirnēm. Sākotnēji šie suņi tika radīti lopu ganīšanai, dzīšanai un uzraudzīšanai, taču vēlāk, attīstot selekcijā suņu darba īpašības, mūsdienās tos pasaulē lielākoties izmanto dienestu darbā – policijā, armijā, robežsardzē, narkotiku meklēšanā. Tas tamdēļ, ka malinuā piemīt izcilas darba spējas, izturība un lieliskas koncentrēšanās spējas.

Šķirnes raksturojums:

Foto: Valsts policija

• Spēcīgs, atlētisks suns

• Ļoti enerģisks

• Izteiktas teritorijas sargāšanas īpašības

• Īss, biezs apmatojums

Veselība:

• Vidējais dzīves ilgums – 12 līdz 14 gadi

• Tāpat kā citām vidējām un lielajām suņu šķirnēm, atsevišķos gadījumos suns var ciest no elkoņu un gūžu displāzijas

• Reti mēdz būt alerģiskas reakcijas uz ādas

• Tikpat reti sastopamas acu veselības problēmas

Cik maksā kucēns?

Beļģu aitusuņa “malinuā” kucēna cenas ir ļoti dažādas – atkarībā no suņu izcelsmes, audzētavas un valsts, kurā kucēni dzimuši, cena var svārstīties no 600 līdz pat 3000 eiro. Tuvākās valstis, kurās meklējami labi šķirnes pārstāvji ir Čehija, Holande, Vācija, arī Ukraina.