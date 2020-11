2019.gada nogalē princis Viljams un Keita viesojās raidījumā pie leģendārās kulinārijas rakstnieces Mērijas Berijas. Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

Karaliskas vakariņas! Publicēta recepte prinča Viljama “firmas ēdienam”, ar kuru viņš savulaik savaldzināja mīļoto Keitu Ieteikt





Princis Viljams reiz kādā intervijā sacīja: “Kad es tikko sāku satikties ar Keitu un vēlējos uz viņu atstāt patīkamu iespaidu, izdomāju, ka pagatavošu viņai vakariņas pats. Galu galā, daļa produktu sadega, daļa bija pārsālīta, bet vēl kāda daļa… drusku ēdama.”

Un tomēr, kā atzinusies pati Keita Midltone, Viljamam ir daži ēdieni, kas ir viņa meistarstiķi un neviens tos ģimenē neprot gatavot labāk par viņu. Un viens no tādiem ir pasta Boloņas mērcē. Arī šo ēdienu viņš esot viņai pagatavojis viņu attiecību sākumā un, kā atzīst, hercogiene, tas bijis pasakaini garšīgi!

Nesen princis Viljams apmeklēja pasākumu labdarības organizācijas “The Passage” ietvaros, kas rūpējas par to, lai siltas pusdienas vienmēr būtu cilvēkiem, kas dzīvo uz ielas.

Labdarības organizācija “The Passage”, kas rūpējas par to, lai siltas pusdienas tiktu tiem cilvēkiem, kas dzīvo uz ielas, par godu savai 40.gadu jubilejai izdevusi grāmatu “A Taste Of Home”, kurā vienā no lappusēm arī ir atrodama prinča Viljama slavenā recepte, kas savulaik savaldzināja Keitu.

Prinča Viljama “firmas ēdiens” – pasta Boloņas mērcē

Foto: FreePik



Sastāvdaļas (4 personām):

1 ēdamkarote olīveļļas

30 grami sviests

1 liels sīpols, smalki sagriezts

1 burkāns, notīrīts un sarīvēts

2 selerijas kātiņi, smalki sagriezti

350 grami maltas liellopa gaļas (liesas)

250 ml sausā baltvīna

120 ml piena

Šķipsna muskatriekstu, svaigi maltu

1 bundža (400 grami) tomātu savā sulā

1 tējkarote tomātu pastas

250 grami spageti

50 grami Parmezāna siera, sarīvēta

2 ēdamkarotes smalki sakapātu pētersīļu

Sāls, svaigi malti pipari – pēc garšas

Pagatavošana:

1. Lielā pannā uzkarsē olīveļļu un sviestu, liek cepties sīpolu. Cep tik ilgi, kamēr tas kļūst mīksts. Pievieno burkānus, seleriju un gatavo vēl dažas minūtes, visu maisot.

2. Ar dakšiņu sasmalcina liellopa malto gaļu un liek uz pannas cepties. Cep tik ilgi, kamēr gaļa vairs nav rozā, taču arī to nepārdedzina!

3. Pielej klāt baltvīnu un turpina gatavot līdz vīns mazliet iztvaiko.

4. Nogriež plīts karstumu, pielej pienu, pievieno muskatriekstus un gatavo tik ilgi, kamēr piens “iztvaiko”.

5. Pēc tam pievieno tomātus savā sulā, uz pannas sajauc ar tomātu pastu, pievieno sāli un piparus – pēc garšas.

6. Visu turpina gatavot pannā uz lēnas uguns bez vāka. Visu periodiski apmaisot.

7. Verdošā ūdenī katliņā liek vārīties pastu un gatavo pēc norādītās instrukcijas ar iepakojuma. Pieber ūdenim sāli.

8. Liek šķīvjos gatavo pastu un pārlej ar mērci. Uzber sarīvēto Parmezāna sieru un sagrieztos pētersīļus. Labu apetīti!