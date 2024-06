Teilore Svifta pirms sava Vemblija koncerta uzņēma īpaši karalisko pašbildi, pozējot kopā ar Velsas princi un diviem jauniem mūzikas faniem – princi Džordžu un princesi Šarloti.

Sociālo mediju platformā “X” , kas agrāk bija “Twitter”, Kensingtonas pils pirms piektdienas vakara koncerta ievietoja attēlu, kurā redzams karaliskais trio kopā ar populāro dziedātāju aizkulisēs.

“Paldies Teilore Svifta par lielisko vakaru!” vēsta tvīts.

Princim Viljamam divu vecāko bērnu aizvešana uz pilsētā gaidītāko koncertu bija veids, kā savā 42. dzimšanas dienā nopelnīt maksimālo tēta punktu skaitu. Tā ir bijusi visai saspringta nedēļa, jo princis tikko bija atlidojis no Vācijas, kur viņš iepriekšējā vakarā apmeklēja Anglijas Euro 2024 spēli ar Dāniju.

Teilore Svifta sociālajos medijos ievietoja vēl vienu pašbildi , kurā pievienojās viņas draugs Treviss Kelss. “Happy Bday M8! Londonas šovi sākušies lieliski,” teikts viņas ierakstā.

Svifta ir veikusi savu turneju visā Apvienotajā Karalistē ar koncertiem Edinburgā, Liverpūlē un Kārdifā, iepazīstinot fanus ar savu hitu katalogu, tostarp no albumiem “1989”, “Red” un “Midnights”.

Piektdien Vemblija stadionā pulcējās gandrīz 90 000 līdzjutēju. Tas bija pirmais no astoņiem Sviftas koncertiem Vemblija stadionā. Sviftas fanu pulkā bija arī citas pasaules slavenības, tostarp Bridžertonas zvaigzne Nikola Koulena un leiboristu līderis sers Kīrs Stārmers.

Skatītāju vidū bija arī Queer Eye pārstāvis Džonatans Van Ness un modele Kara Delevingna, kā arī Sviftas vecāki Andrea un Skots.

