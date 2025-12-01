TESTS. Atbildi uz 10 jautājumiem nešpikojot un uzzini, vai vari sevi saukt par gudru 0
Vai esi gatavs pārbaudīt sava prāta asumu? Šie 10 jautājumiem ļaus tev noskaidrot, vai tu ar sava intelekta līmeni izcelies citu vidū un vai droši vari sevi saukt par gudru.
Uzmanies! Lai atbildētu pareizi, būs nepieciešams likt lietā gan loģiku, gan dzīves laikā uzkrātās zināšanas!
Ja vēlies iegūt patiesu rezultātu – neizmanto palīgavotus!
Ja skaitlim pievieno tā pusi un vēl pusi no puses, iegūst 42. Kāds ir sākotnējais skaitlis?