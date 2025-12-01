TESTS. Ja šajā erudīcijas testā vari iegūt vismaz 8 punktus, tavs IQ līmenis ir augstāks nekā Ziemassvētku vecītim 0
Ziemassvētku vecītis ne tikai labi pārvalda rūķu menedžmentu un dāvanu loģistiku, bet arī zina, cik ēdienu jāceļ galdā Ziemassvētkos. Vai arī tu zini?
Laiks noskaidrot, cik daudz tu zini par gada gaidītākajiem svētkiem!
Kurā valstī, spriežot pēc populārās leģendas, dzīvo Ziemassvētku vecītis?
1 no 10