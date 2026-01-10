FOTO. Rīgas kungi gozējas un uzdanco Mūkusalas ielas promenādes atklāšanā, un aicina pilsētniekus izgudrot tai nosaukumu 10
Piektdien, 9. janvārī, svinīgi, klātesot Rīgas domes vadībai, projekta īstenotājiem un pilsētas iedzīvotājiem, atklāta Mūkusalas ielas krasta promenāde.
Mūkusalas ielas krastmalas rekonstrukcija, tika sākta 2023. gada decembrī, un ir viens no lielākajiem Rīgas pašvaldības investīciju projektiem pilsētas infrastruktūras atjaunošanai, lai attīstītu Daugavas krastmalu par vizuāli pievilcīgu, modernu un drošu promenādi, kurā patīkami uzturēties gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Rekonstrukcija noslēgusies 2025. gada nogalē un tās atklāšanā pašvaldības vadība atzīmēja tās lielo ieguvumu pilsētas attīstībā.
Atklājot Mūkusalas ielas krasta promenādi, Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs norādīja: “Pirmkārt, Rīgas neapgūtās ūdensmalas ir mūsu pilsētas neizmantots kapitāls, un šādām krastmalām Rīgā ir jābūt arvien vairāk. Otrkārt, šai promenādei, manuprāt, pietrūkst vienas lietas – jauna, skaista nosaukuma.
Ņemot vērā, ka promenāde savieno Lucavsalas dārziņus ar zināšanu un grāmatu pasauli Nacionālajā bibliotēkā, mums ir jāatrod nosaukums, kas atspoguļo mūsu nacionālo bagātību – cilvēkus, talantus, lasītprasmi, drosmi un zināšanas. Tādēļ aicinu ikvienu iesaistīties, piedāvāt savas idejas un balsot par nosaukumu Rīgas domes mājaslapā www.riga.lv.”
Rīdzinieki aicināti izteikt savu viedokli līdz 31. janvārim, aizpildot aptauju, kur var izvēlēties jau dažus piedāvātus variantus vai norādīt savu priekšlikumu.
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis atzīmēja pozitīvo ietekmi uz satiksmi un pilsētvidi: ”Mūkusalas promenāde ir svarīga no diviem aspektiem – tā ir nozīmīgs pienesums gan Rīgas satiksmes plūsmai, gan pilsētas labiekārtošanai.
Mūkusalas iela tuvākajos gados arvien būs noslogota arī ar kravas transportu, tāpēc bija būtiski nostiprināt Daugavas krastu, kas promenādes izbūves ietvaros ir izdarīts un ir faktiski šī projekta neredzamā, bet ļoti darbietilpīgā daļa. Ja krasts netiktu nostiprināts, mēs attaptos situācijā, ka Mūkusalas iela kravas transportam ir jāslēdz, kas radītu lielus izaicinājumus.
Savukārt no pilsētvides sakārtošanas aspekta, Mūkusalas promenāde ļauj Rīgas vēsturisko daļu kā skaistu vecmeistara gleznu apskatīt vislabāk, proti, perfektos rakursos no neliela attāluma. Bet pietuvinājumā promenādes pārbūve ir parāds, ko Rīga atdod Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – gadiem esam solījuši, ka teritorija Daugavas kreisajā krastā līdzās Gaismas pilij tiks sakārtota, nu beidzot tas ir izdarīts, turklāt iekļauj mūsu bibliotēku Zināšanu jūdzē līdzās Latvijas Universitātei, Tehniskajai universitātei un Rīgas Stradiņa universitātei.
SIA “BM-projekts” Telpiskās attīstības plānotāja un ainavu arhitekte Kintija Cirse skaidro: “Respektējot inženiertehniskos nosacījumus, promenādes idejas pamatā ir jaunas publiskās ārtelpas un funkciju izveide, kā arī pieejamības nodrošināšana Daugavai, ļaujot dažādos līmeņos pietuvināt sabiedrības vajadzības ūdensmalai.
Projektā paredzētie skatu laukumi un platformas, kā arī pontoni ar ūdenstransporta piestātnes iespējām paplašina promenādes izmantošanas iespējas. Veidojot jaunu publisko ārtelpu Daugavas tuvumā, par neatņemamu risinājuma sastāvdaļu ir nepārtraukta gājēju un velobraucēju kustības nodrošināšana, kas ir papildināta ar labiekārtojuma laukumiem – pasīvās un aktīvās atpūtas vietām, vingrošanas zonām, rotaļu un sporta aktivitātēm.
Vienlaikus promenādē paredzēti arī praktiski, ikdienā nepieciešami elementi: tualetes, dzeramā ūdens ņemšanas vietas, glābšanas kāpnes un citi drošības risinājumi, kas publisko telpu padara pilnvērtīgu, drošu un ērti lietojamu. Promenādes izbūvē galvenā iecere tika realizēta, nodrošinot krastmalas publiskās telpas pamata infrastruktūru un pieejamību Daugavai, kā arī nepārtrauktu gājēju un velobraucēju kustību. Realizācijas gaitā tika īstenoti sarežģīti inženiertehniskie risinājumi, kas veido promenādes funkcionālo pamatu un ikdienas lietojamību.”
Jaunā centrālā promenādes vieta ir aptuveni 2000 m2 liels dzelzsbetona skatu laukums Daugavā, kas simbolizē Gaismas pils atspulgu ūdenī. Skatu laukums veidots kā dažādu līmeņu pakāpienveida platforma ar pakāpienos iestrādātu dizaina apgaismojumu, sēdvietām un iespēju īslaicīgi pietauvoties arī kuģošanas līdzekļiem un laivām. Platformas pakāpienos integrēti dizaina gaismekļi. Šajā ziemas sezonā pieeja Daugavai būs ierobežota, jo būvdarbu noslēguma procesā ir konstatēta nepieciešamība izbūvēt papildu pretslīdes pārklājumu. Šādu pārklājumu uzklās, kad būs atbilstoši laika apstākļi.
Nozīmīgākais un tehniski sarežģītākais projekta posms bija Daugavas krastmalas stiprinājumu pārbūve. Būvdarbu laikā nostiprināti promenādes pamati, atjaunotas hidrobūvju konstrukcijas, stiprinājumi, margas un citi elementi. Posmā starp Akmens un Dzelzceļa tiltu Daugavas krastmala pārbūvēta pilnā apmērā, izbūvējot jaunu rievsienu, kas aizsargās krastmalu no izskalojumiem. Paralēli veikta inženierkomunikāciju pārbūve.
Visā promenādes garumā izbūvēta droša un ērta gājēju un veloinfrastruktūra, ievērojot vides pieejamības prasības. Pie Akmens tilta uzbrauktuves izbūvēta jauna betona pandusa konstrukcija ar apgaismotu tuneli, kas savieno promenādi ar tiltu un nodrošina ērtu piekļuvi gan gājējiem, gan velobraucējiem. Zem Akmens tilta paplašināta gājēju ietve un izbūvēts apgaismojums, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos uz promenādes otru pusi pie AB dambja. Saglabātas arī tilta kāpnes, atjaunojot tās pakāpienus.
Promenādē izbūvēts jauns divvirzienu veloceļš ,kas savienosies ar veloceļu “Centrs – Ziepniekkalns”. Lai veicinātu kuģošanu Daugavā, promenādē izbūvētas četras īslaicīgas apstāšanās piestātnes mazizmēra ūdenstransportam (laivām). Trīs no tām ir Daugavā izvietoti peldoši pontoni, kuru augstums mainās atkarībā no ūdens līmeņa, bet ceturtā ierīkota pie galvenā skatu laukuma. Katrā ir nodrošināts elektrības pieslēgums.
Drošības nolūkos visā promenādes garumā ierīkotas 52 spilgti dzeltenas glābšanas trepes, kā arī pieejami 13 glābšanas riņķi, kas nepieciešamības gadījumā nodrošina iespēju nokļūt krastā. Promenādē netālu no Mūkusalas rotācijas apļa izbūvēts aktīvās atpūtas laukums skrituļslidotājiem, pie Akmens tilta izbūvēts jauns bērnu rotaļu laukums, bet AB dambja pusē izveidots vingrošanas laukums.
Promenādē izbūvētas trīs dzeramā ūdens uzpildes stacijas, apgaismojums, velonovietnes, kā arī publiskā tualete ar pašattīrīšanās sistēmu. Promenādes teritorijā iestādīti 68 jauni koki un teju 1000 dažādu krūmu, kā arī uzstādīti dažādi labiekārtojuma elementi.
Mūkusalas ielas krastmalas rekonstrukcijas projektu realizēja Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde. Būvdarbus veica SIA “Tilts”, būvprojekta izstrādi veica SIA „BM-projekts”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Geo Consultants”. Kopējais Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšanai un saistītās infrastruktūras būvniecībai finansējums sasniedza 20,8 miljonus eiro bez PVN. 85% no izmaksām finansēti ar Valsts kases aizdevumu, bet 15% ir Rīgas pašvaldības finansējums.