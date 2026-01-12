Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ideāla recepte vakariņām! Liellopa gaļas rulete ar aprikožu pildījumu 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
17:23, 12. janvāris 2026
Receptes

Rulete ir lieliska cepeša alternatīva, ko var pagatavot ne vien no cūkas un liellopa, bet arī teļa, jēra, vistas un tītara gaļas, arī medījumu un maltās gaļas. Turklāt ir plašas iespējas variēt ar ruletes pildījumu

Sastāvdaļas

Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

800 g liellopa gaļas šķēles
150 g žāvētu aprikožu
6 Savojas kāposta lapas
150 ml baltvīna
garšaugu maisījums
sinepes
sāls, pipari, laurlapa, rozmarīns
eļļa cepšanai

Pagatavošana

Gaļas šķēli izklapē, noziež ar sinepēm, pārkaisa ar sāli, pipariem un garšaugu maisījumu. Kāposta lapas dažas minūtes blanšē karstā ūdenī, tad pārlej ar aukstu ūdeni, izņem no ūdens un nosusina.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kažociņš: Tramps ir vecs vīrs, kurš steidzas atstāt savu pēdu pasaulē
Receptes
Tagad beidzot būs skaidrs – drīkst vai nedrīkst ēst “banānu diegus”?
Dosies ceļojumā? Aviokompānijas ievieš stingrākus rokas bagāžas noteikumus; pilots skaidro – kāpēc

Kāposta lapas klāj uz gaļas šķēles, pārkaisa ar sagrieztām žāvētām aprikozēm (tās iepriekš var izmērcēt brendijā).

Gaļu satin ruletē, sasprauž ar irbulīšiem vai pārsien ar pārtikas auklu, liek tā sauktajā pīlē uzkarsētā eļļā un apcep, apgrozot no visām pusēm. Pārlej ar baltvīnu un pusglāzi karsta ūdens.

Pievieno rozmarīna zariņu, laurlapu, uzliek vāku un sautē cepeškrāsnī 200 grādos 1,5-2 stundas, ik pa brīdim apgrozot.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Sulīgs, sātīgs un tiiiik ļoti gards! Viltotais zaķis ar speķi
Receptes
Kliņģeris stundas laikā. Gatavošana soli pa solim
Receptes
Nedzirdēta recepte eksperimentētājiem! Ķīnas kāposti ar malto gaļu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.